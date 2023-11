Kétféle új tünetet is produkálhat a koronavírus

A Pirola nevű koronavírus-variáns két új tünetet is produkál, miközben egyre jellemzőbb, hogy a már jól ismert ízlelésvesztés és köhögés háttérbe szorul – írja a The Sun. Olyannyira változtak a vírussal járó kellemetlenségek, hogy a cikk szerint állítólag Amerikában oltási akciót is kezdtek az új tünetek miatt. Johannes Uys, a Broadgate General Practice háziorvosa szerint a Pirola nevű variáns kötőháryagyulladást és bőrkiütést is okozhat.