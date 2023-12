Jön a minden eddiginél gyorsabb számlanyitási lehetőség

– December 11-én indul a mainál jóval egyszerűbb és gyorsabb azonnali online értékpapírszámla-nyitás – jelentette be Varga Mihály a Magyar Államkincstár (MÁK) Pénztártermében tartott sajtótájékoztatón. A pénzügyminiszter elmondta: a kincstári szolgáltatás minden, Ügyfélkapuval rendelkező magyar magánszemélynek rendelkezésre áll, mindössze néhány percre csökken a számlanyitás időtartama. Ezzel párhuzamosan megújul a WebKincstár és MobilKincstár alkalmazás is.

– A magyar gazdaság önállósága és Magyarország szuverenitása szempontjából kulcsfontosságú, hogy az államadósság nagyobb része ne külföldi, hanem magyar kézben legyen – mondta a miniszter. Jelezte: 2010 óta a lakosság részarányát az adósságfinanszírozásban három százalékról húsz százalék fölé növelték, a kamatok 75 százaléka belföldön marad, közel a fele a magyar háztartásokat gyarapítja.

Varga Mihály hozzátette: az elmúlt évtizedben a lakossági állampapírok állományát mintegy tízezermilliárd forintra növelték, ami több mint húszszorosa a 2010-es értéknek. Jelenleg a felnőtt lakosság 12 százaléka rendelkezik állampapírral, tehát van tere a további fejlődésnek.

A tárca közleménye szerint a miniszter szólt arról is, hogy a jövőben is meg kívánják őrizni a magyar állampapírok versenyképességét, legyen szó hozamról, a biztonságról, vagy épp az egyszerűségről, gyorsaságról. Mint mondta, a jövő héten induló, Ügyfélkapun keresztül megvalósuló szolgáltatás piaci összehasonlításban is egyedülálló. A banki szolgáltatásokkal összehasonlítva is előnyös: ma egyetlen pénzintézet sem nyújt ennél rugalmasabb lehetőséget értékpapírszámla megnyitására.