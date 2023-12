Varga Mihály: A magyar emberek biztonsága az első

– Ütemesen, zavartalanul és biztonságosan halad a Szerbiából érkező teherforgalom beléptetése Magyarországra – jelentette ki Varga Mihály, miután előzetes bejelentés nélküli látogatást tett Röszkén, a magyar–szerb határátkelőnél. A pénzügyminiszter kiemelte: Magyarország biztonsága az első, ezért a pénzügyőrök a lehető leggyorsabban, de a biztonsági előírásokat maradéktalanul betartva ellenőrzik a szállítmányokat.

– Röszkén kétsávos beléptetés gyorsítja a teherforgalmat – hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: a beléptetést Magyarországra a rendőrség, a mérlegelést a Magyar Közút egyszerre két sávon végzi, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai pedig röntgen segítségével ellenőrzik a járműveket. A pénzügyminiszter hozzátette:

A röszkei határátkelőnél napi 600-650 teherautó halad át jelenleg. A röszkei határátkelő az ország legfontosabb áruforgalmi határa, idén 180 ezer kamion lép át ennél a határátkelőnél.

– Ez a kapu az Európai Unió belépési pontja is. A cél az, hogy ennél többet is lehessen fogadni, ugyanakkor az ország biztonságát is garantáljuk – emelte ki Varga Mihály. Mint fogalmazott: – Magyarország, a magyar emberek biztonsága az első, ezért azt kértem a magyar pénzügyőröktől, hogy az illegális szállítmányok, így például a cigaretta- és fegyvercsempészet kiszűrésére továbbra is kiemelt figyelmet fordítsanak.