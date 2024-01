Csúnyán átverhették az utazóközönséget, vizsgálódik a Wizz Airnél a versenyhivatal

Az eljárásról szóló bejelentésre reagálva a légitársaság az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta: „A Wizz Air mindent megtesz utasai transzparens tájékoztatása és szolgáltatásai folyamatos fejlesztése érdekében. A légitársaság az említett technikai problémát már jóval korábban elhárította, amelyről a GVH-t is tájékoztatta.” A most indított vizsgálat sikeres lefolytatásához is mindenben segíti a Gazdasági Versenyhivatal munkáját a Wizz Air – tették hozzá.