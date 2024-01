Trendforduló a magyar–szlovák gazdasági kapcsolatokban + videó

Robert Fico miniszterelnök kormányával való gazdasági együttműködés újra felpezsdítheti Szlovákia és Magyarország közti gazdasági kapcsolatot. Sorra nyílnak az üzleti lehetőségek, tehát az országaink közti jó együttműködés nem csupán politikai, hanem gazdasági hasznot is hozhat mindkét félnek. Többek között erről is beszélgettünk Balogh Csaba nagykövettel, aki szerint Kassa és Eperjes környéke kiemelt logisztikai központ lehet, főleg akkor, ha majd a Volvo-gyár is megépül.

A Magyar Nemzetnek adott interjúban szóba került a turizmusfejlesztés jelentősége, illetve a szlovák vállalkozások gyakori problémái, mint például a támogatott hitelhez való hozzájutás, a koronavírus okozta nehézségek, illetve a geopolitikai feszültség által kiváltott kihívások.

Borítókép: Balogh Csaba pozsonyi nagykövet (Fotó: Magyar Nemzet)