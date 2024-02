Közel 675 millió eurónyi hitelt nyújtott hazánknak az Európai Beruházási Bank tavaly

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter részt vett az Európai Beruházási Bank (EIB) éves fórumán Luxemburgban. A fórumon megbeszélést folytatott és egyben személyesen is gratulált a bank nemrég kinevezett elnökének, Nadia Calvinónak – közölte az MTI-vel csütörtökön a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A találkozón a tárcavezető üdvözölte a bank 2023-as magyarországi aktivitását, hiszen az Európai Beruházási Bank közel 675 millió eurónyi hitelt nyújtott, amely az elmúlt évek egyik legmagasabb folyósított összegét jelenti.

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy az EIB-nek még nagyobb szerepet kell vállalnia a zöldenergia-beruházások, az infrastruktúra-fejlesztés és a kkv-finanszírozás területén.

Kormányzati cél, hogy ezen prioritások mentén az EIB aktivitása Magyarországon éves szinten elérje az egymilliárd eurót. Hozzátette, Magyarország gazdasági találkozási pontot jelent a nyugati és keleti tőke, illetve technológia számára, így hazánk egyaránt támaszkodni kíván a nyugati (CEB, EIB és EBRD) és a keleti fejlesztési bankokra (AIIB, CDB).

A nemzetgazdasági miniszter részt vett a kerekasztal-beszélgetésen is, ahol kifejtette, hogy az EU versenyképességének javítása kritikus fontosságú.

Miközben az Egyesült Államok és Kína jelentős költségvetési forrásokat fordít a saját iparának támogatására, addig az EU ebben lemaradt, amellyel veszélyezteti a globális gazdaságban betöltött pozícióját. Nagy Márton felhívta a figyelmet, hogy az új gazdasági kormányzás – ami visszatérést jelent a nagyon szigorú maastrichti fiskális szabályokhoz – olyan alapvető béklyót tesz az európai gazdaságokra, ami miatt a gazdaságfejlesztési források kerete limitált és erősen korlátozott. Ez alapvető versenyképességi problémát jelent, amelynek feloldása szükségszerű annak érdekében, hogy az Európai Unió felvehesse a versenyt mind az Egyesült Államokkal, mind pedig Ázsiával szemben.

Nagy Márton mindemellett rávilágított, hogy az EU-nak megfelelő válaszokat szükséges kialakítania az amerikai IRA (Inflation Reduction Act) vonatkozásában is. A tárcavezető összegzésképp megállapította, hogy a versenyképességet segítő lépések következtében a Net Zero Industry Actnek is célzottabbnak kell lennie és több forrást szükséges biztosítania a stratégiai célok elérése érdekében, miközben meg kell erősíteni az európai és köztük a magyar kkv-szektort. Ebbe az is beletartozik, hogy tükörszerű válaszlépéseket kell adni az Egyesült Államokban elindult állami támogatási programokra, azaz ugyanazt és ugyanolyan mértékben kell az uniónak is támogatnia, mint a tengerentúlon.

A támogatásokat az új iparágakra kell koncentrálni, mint az elektromos autózás, a mesterséges intelligencia vagy az informatika. Fontos, hogy az EU-ban ne leépüljön, hanem újjáépüljön az ipar – fogalmazott.

Borítókép: Az Európai Beruházási Bank épülete (Forrás: EIB)