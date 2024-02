Meglepetés a magyar használtautó-piacon

Az 1-1,5 milliós tartományban növekvő keresések a felbátorodó vásárlói kedvet jelzik. Az emelkedő reálkereset és a csökkenő infláció miatt tervezhetőbbé válnak a háztartások kiadásai, ezért a használtautó-piacon is többet szánnak a vásárlók egy-egy autóra. Nem mellesleg egy drágább, de jobb állapotú autó fenntartási és fogyasztási költségei is kisebbek lehetnek, mint egy nagyon olcsó, de rosszabb állapotúé, amire az esetek túlnyomó részében még sokkal többet is kell költeni.