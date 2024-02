Új bankkártyás csalásokra figyelmeztet a jegybank

Több ügyféltől érkezett jelzés arról a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB), hogy az ismert utaztatási társaságok (légi cégek, szállásfoglalók) által harmadik fél (autóbérléssel foglalkozó cégek, privát szállásadók, hotelek) felé közvetített szolgáltatásoknál észleltek digitális bankkártyacsalási kísérleteket. Az MNB Pénzügyi navigátor fogyasztóvédelmi honlapján tavaly felhívta a figyelmet arra, hogy az interneten csak megbízható kereskedelmi szolgáltatók oldalán célszerű megadni bankkártya-adatainkat. Internetes vásárlásnál a bankkártya PIN-kódját még kérésre sem szabad megadni, hiszen arra csak az ATM-eknél, POS-termináloknál van szükség.

A mostani esetek azonban azt jelzik, hogy a fogyasztóknak még az ismert társaságok környezetében is elővigyázatosaknak kell lenniük.

A bankkártyás csalások miatt elszenvedett ügyfélkárok összegét befolyásolhatja, hogy például a külföldi autókölcsönzéshez, szállásfoglaláshoz (de akár egy automata benzinkút használatához is) a harmadik félként tevékenykedő szolgáltatók – részükről méltányolható üzleti-elővigyázatossági okokból – nemcsak a szolgáltatási költséget vonják le, de ezenfelül letétet is felszámítanak. Ha az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele során nem okozott kárt (például nem sérült az autó vagy a szállodai szoba), a letétet utólag visszatérítik. Előfordulhat az is, hogy már a foglalás után a szolgáltató legálisan egy kis összegű „próbalevonást” végez az ügyfélkártyáról – így ellenőrzi, hogy az tényleg létezik –, amelyet aztán azonnal visszatérít. Akadnak olyan szolgáltatók is, amelyek a letét teljesítéséhez készpénzt, esetleg betéti bankkártyát nem, csak hitelkártyát fogadnak el. Egyes ügyfelek jelzése szerint kizárólag a jól ismert szolgáltatók felületén adták meg a közvetített szolgáltató harmadik fél (például autókölcsönző) kifizetéshez szükséges adataikat (név, kártyaszám, lejárati dátum, CVC-kód).