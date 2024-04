Magyar cégek is részt vesznek a tunéziai vasúthálózat modernizálásában

Megegyezés született a Ganz és tunéziai partnere között, amelynek értelmében nagyszabású vasútipari együttműködés indulhat az észak-afrikai ország vasúti hálózatának modernizálása terén – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Tuniszban. A tárcavezető a tunéziai kollégájával, Nabil Ammarral folytatott tárgyalása előtt azt közölte, hogy tavaly a két ország közötti kereskedelmi forgalom rekordot döntött, értéke meghaladta a 270 millió dollárt.

Ma pedig egy olyan megállapodás aláírására kerül sor a magyar és tunéziai vállalatok között, amelynek nyomán komoly vasútipari együttműködési folyamat indul el, ugyanis a tunéziai vasúttársaság több százmillió eurós pályázatokat ír ki a vasúti hálózat, valamint a vasúti kocsik állományának fejlesztésére

– mondta.

– A nagy tunéziai vállalatok magyar vállalatokkal közösen kívánják modernizálni a tunéziai vasúti hálózatot, mind az országos, mind az elővárosi hálózatot, és együtt kívánják modernizálni a vasúti kocsiállományt is – folytatta.

Ezért a Ganz a mai napon egy együttműködési megállapodást ír alá tunéziai partnerével, hogy a nagy vasútipari projektekben a következő időszakban együttműködjenek

– tette hozzá.

Közölte azt is: a felek dinamizálni kívánják az együttműködést a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az agrártudomány és a víztisztítás területén is. A miniszter érintette a kétoldalú kapcsolatokat is, hangsúlyozva, hogy az együttműködésnek jó alapot ad, hogy mind a két országban szuverenista kormány van hivatalban, amely nem tűr el semmiféle külső beavatkozást, ellenáll minden nyomásgyakorlásnak és támadásnak.