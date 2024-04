Padlón az infláció, jön a lakásfelújítási támogatás

Emlékeztetett, a csok plusz és a falusi csok igénylők zöme kertes házat keres, ennek az ingatlantípusnak tavasszal kezdődik a szezonja. Mivel a támogatásokat sokan kombinálják is egymással, ha például valaki falusi csokot vesz igénybe, amelynél kikötés, hogy a támogatás felét felújításra fordítsa, ehhez csok pluszt és/vagy babaváró támogatást is igényel, azzal könnyen előteremtheti az otthonfelújítási támogatáshoz szükséges egymillió forintos önerőt, e konstrukciók kombinálásával pedig nagyobb felújításba is belevághat. Ez azt eredményezheti, hogy az erősen felújítandó házak iránt is nagyobb lehet a kereslet.

Járásonként változik a vissza nem térítendő támogatás aránya

Közben új részletszabályok jelentek meg az otthonfelújítási támogatásról. A pályázati lehetőség az életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakban tervezett beruházásokra vehető igénybe. A teljes összeg hatmillió forint, a vissza nem térítendő rész mértéke 2,5-3,5 millió forint lehet attól függően, hogy melyik járásban veszik igénybe a támogatást.

Amelyik járásban alacsonyabb a jövedelem az országos átlaghoz képest, ott magasabb vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

A tavalyi bruttó átlagkereset 130 százaléka (742 560 forint) feletti havi bruttó jövedelmű magánszemély lakóhelyétől függetlenül a legnagyobb arányú hitelrészt kaphatja, vagyis az állami támogatás mértéke legfeljebb 2,5 millió forint lehet.