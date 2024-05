A magyar–kínai digitális kereskedelmet is erősíti egy friss megállapodás

Kiemelt fontosságú mindkét ország számára a magyar–kínai gazdasági kapcsolatok erősödése – mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára azt követően, hogy Vu Csianggal, a Shandong Dihao International Investment Limited Company képviselőjével kereskedelmi együttműködési megállapodást írt alá – derül ki a Pénzügyminisztérium csütörtöki közleményéből.

Izer Norbert szerint a most aláírt megállapodás a magyar gazdaság versenyképességének folyamatos és dinamikus növekedését szolgálja. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy Kína hazánk egyik legfontosabb Európán kívüli külkereskedelmi partnere, ezért kulcsfontosságú a két ország közötti együttműködés az infrastruktúra és a kereskedelem, különösen a digitális kereskedelem terén.

A politikus elmondta azt is, hogy Magyarország szempontjából a Kínával való hatékony gazdasági együttműködés kiemelt jelentőséggel bír a magyar gazdaság versenyképességének folyamatos és dinamikus növekedése érdekében. A mostani megállapodás a digitális kereskedelem működéséhez szükséges környezet feltételeinek vizsgálatát, valamint a jó gyakorlatok kialakítását és fejlesztését tűzte ki célul.

Mint mondta,

az ilyen együttműködési nyilatkozatok számos módon segíthetnek mind a hatóságoknak, mind a vállalkozásoknak,

és így a mindennapi életet érintő területeken is pozitív hatást gyakorolhatnak. A megállapodás továbbá a jogszabályok eredményes betartását is segíti, miközben erősíti a kereskedelmi kapcsolatokat, támogatja a technológiai fejlődést és eredményesebbé teszi a fogyasztóvédelmet is.

Az államtitkár szerint a kormány elkötelezett a magyar vállalkozások versenyképességének növelése és az adminisztrációjuk csökkentése mellett. A most aláírt megállapodás ezen a téren is fontos előrelépést jelent a magyar cégek számára.