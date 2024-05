Júniusban megújul a MÁP Plusz

Június 3-tól megújult kondíciók mellett vásárolhatják meg a lakossági befektetők a Magyar Állampapír Pluszt (MÁP Plusz), amely ötéves futamideje alatt évi 6,73 százalékos EHM-mel (egységesített értékpapír hozam mutató) kapható; ezzel párhuzamosan kivezetik az Egyéves Magyar Állampapírt (1MÁP) – közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) kedden az MTI-vel.

Öt éve, 2019-ben vezették be új lakossági termékként a Magyar Állampapír Pluszt, amely azonnal nagy siker lett a befektetők körében. A papír állománya 2021–22 fordulóján volt a legmagasabb, akkor meghaladta a 6300 milliárd forintot, majd az infláció emelkedésével veszített vonzerejéből. Ugyanakkor még most is több mint 740 milliárd forintnyi lakossági megtakarítás van MÁP Pluszban – ismertette az ÁKK.

A MÁP Plusz első kibocsátott sorozatai hamarosan lejárnak, közben az infláció jelentősen csökkent, ezért vált szükségessé a termék megújítása – írták. A júniustól elérhető új MÁP Plusz továbbra is ötéves futamidejű lesz, ami alatt évi 6,73 százalékos EHM-et kínál a lakossági befektetőknek.

A kamatozás változatlanul sávos lesz, az első évben 6,25 százalék, majd fokozatosan emelkedve az ötödik évre eléri a 7,25 százalékot. Vagyis a befektetőknek érdemes lesz minél tovább megtartaniuk a papírt, hiszen annál magasabb kamatot tudnak elérni. Az eddigi jegyzés helyett adagolt kibocsátással kerülnek forgalomba a papírok, havonta indít új sorozatot az ÁKK.

Az új MÁP Plusz évente egyszer, a kamatfizetést követő öt napban névértéken, vagyis százszázalékos nettó árfolyamon eladható lesz, ezzel megtartja egyik legnagyobb vonzerejét, a likviditást. A kamatfizetések közötti időszakban pedig a forgalmazók által jegyzett árfolyamon, illetve a Magyar Államkincstárnál változatlan feltételekkel lesz eladható az állampapír. A kamat ugyanolyan sorozatú MÁP Pluszban kerül jóváírásra, így a befektetőknek nem kell külön rendelkezniük annak sorsáról.

A MÁP Plusz megújításával párhuzamosan kivezetik az Egyéves Magyar Állampapírt (1MÁP), az új termékre ugyanis már az első évben 6,25 százalékos kamatot kapnak a befektetők, szemben az 1MÁP 6 százalékos éves kamatával.

Az ÁKK célja a lakossági állampapírpiacon változatlanul az, hogy 2024-ben a GDP 2 százalékának megfelelő nettó állománynövekedést érjen el, az év eddigi időszakának értékesítési adatai alapján ez reális célkitűzés. További kiemelt cél a lakossági befektetők portfólió szemléletének erősítése, ezt szolgálja a MÁP Plusz megújítása is, amely ismét jól kiegészíti a lakossági termékpalettát.

Ezentúl is elérhető lesz inflációkövető termékként a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), a pénzpiaci hozamokat lekövető és azok felett kamatprémiumot fizető Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), a végig fix kamatot fizető Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), illetve az euróban denominált MÁP.