Szerdától megint olcsóbb lesz az üzemanyag

Kitart a múlt heti lendület és ezen a héten is esik az üzemanyag ára Magyarországon – írja a Világgazdaság a Holtankoljak.hu friss adatközlése alapján.

Az üzemanyagár-figyelő blog szeint ugyanis szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is tovább csökken.

A benzin bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj bruttó 4 forinttal fog kevesebbe kerülni.

Így az alábbi átlagárakkal számolhatnak a járműtulajdonosok a hét közepétől: 95-ös benzin – 624 Ft/liter,

gázolaj – 612 Ft/liter.

Jelenleg ugyanez 629 és 616 forint.

Ugyanakkor a jellemző kiskereskedelmi árak ettől néhány forinttal alacsonyabbak: a benzin 624–627, a dízel pedig 610–613 forintért kapható. Vagyis arra lehet számítani, hogy szerdától a legjellemzőbb kiskereskedelmi árak a töltőállomásokon a benzin esetében 620, a dízelnél pedig 608 forint körül alakulhatnak.

Az elmúlt hetekben rendkívüli üzemanyagár-csökkentésnek lehetünk tanúi Magyarországon. Április 17-én még arról számoltunk be, hogy 95-ös benzin átlagára 650 forint per liter, a gázolajé pedig 647 forint. Szűk három hét leforgása alatt tehát a benzin átlagára 26 forintot zuhant, a dízelnél pedig 35 forintos literenkénti csökkenés állt be. Ezzel együtt is azonban az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 94, a dízelár pedig 46 forinttal nőtt,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 53 és 5 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. Az 40–100 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 2000–5000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

De miért zuhan az üzemanyag ára Magyarországon?

Egyfelől az utóbbi napokban masszív árcsökkenés történt az olajpiacokon. A Brent egyezése hétfőn délelőtt 83 dollár magasságában tartózkodik, ami egy héten belül 5 százalékos mínusz. Utoljára két hónappal ezelőtt láthattunk ilyen alacsony szinteket. Ráadásul a forint is erősödött a dollárhoz képest, méghozzá majdnem öt forinttal heti bázison, és most 361 forint környékén alakul az átváltás.

Vagyis elmondható, hogy a magyar üzemanyag-kereskedők fölött szerencsés a csillagzat,

és úgy tudnak árat csökkenteni, hogy jó eséllyel nem a saját árrésük bánja, hanem szimplán a költségeik mérséklődtek a világpiaci folyamatok eredményeként.

Ugyanakkor a magyar kormány másfél hete világossá tette a számukra, hogy elvárja tőlük az önkéntes üzemanyagár-csökkentést, különben kemény eszközökkel fog beavatkozni az üzemanyagpiacon. A kabinet elvárása, hogy a magyar üzemanyag ára a szomszédos országok átlagárát ne haladja meg. Az üzemanyag-kereskedők komolyan vették a kormány nyilatkozatát és látványos árkorrekcióba kezdtek. Hogy ez mire lesz elég, az hamarosan eldől, az e heti kormányülésen ugyanis tárgyalják a kérdést.