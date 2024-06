A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program a nemzeti összefogás egyik erős pillére

Jakab István a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett Kárpát-medencei ünnepi eseményen azt mondta, a tőlünk telhető módon segítettük és segítjük a rászorulókat, erről szól a Magyarok kenyere program, az az összefogás, ami az emberek lelkéből fakad.

Igazi, erős, nemzeti összetartó erő, a nemzeti összefogás egyik erős pillére

– tette hozzá.

A politikus szerint erős áthallás van a nyugati nagyhatalmak trianoni és mostani politikája között: ahogy akkor sem az emberélet, sem a nemzet sorsa nem számított, Brüsszelben most is háborús uszítás zajlik. Magyarország felelősséget vállal minden magyarért, így a kárpátaljai magyarokért is – hangoztatta Jakab István, megjegyezve, hogy egyre több magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak. Azt mondta, június 9-én eldől Európa sorsa, ezért fontos, hogy minél többen a háború ellen, a békére szavazzanak.