Ez nem pletyka: megérkezett Magyarországra a Mere orosz üzletlánc

Valóban megjelent Magyarországon és szervezi az első boltja, illetve boltjai megnyitását az orosz kiskereskedelmi lánc, a Mere – értesült piaci forrásokból a Világgazdaság.

Tehát valódi szándékról szólnak a hírek, de az első bolt megnyitásának helye és ideje egyelőre bizonytalan – fűzték hozzá.

Emlékeztetőül, a magyar sajtót április 1-jén járta be a hír, hogy az orosz diszkont belép a magyar piacra. A híradásokban a konkrét beruházási tervekről is szó volt, azóta azonban nem sokat lehetett hallani a dologról. Most viszont kiderült, hogy nem áprilisi tréfa volt, hogy a diszkontlánc idehaza is megveti a lábát.