Töretlen a bizalom Magyarország iránt

A mai napon az Államadósság Kezelő Központ nagy érdeklődés mellett bonyolított le sikeres eurókötvény-kibocsátást. A tranzakció keretében összesen 2,5 milliárd euró értékben keltek el magyar devizakötvények, amelyből egymilliárd eurónyi zöld kötvény volt – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A tárca jelezte: a magyar államadósság devizaaránya a kibocsátással együtt 2025 végén továbbra is a harmincszázalékos sáv alatt marad. A kötvények iránt kiemelkedő, négyszeres volt a befektetői érdeklődés.

A 1,5 milliárd eurónyi tízéves kötvény kamata 4,5 százalék volt, míg az egymilliárd eurónyi 15 éves zöld kötvény kamata 4,875 százalék. Az eurókötvényeket az eredeti árindikációnál 0,35 százalékponttal kedvezőbben sikerült árazni, a megfigyelhető piaci szintek közelében, úgynevezett új kibocsátási prémium nélkül.

A jelentős érdeklődés és az előzetesen vártnál kedvezőbb kamatszint azt mutatja, hogy Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi bizalom, az államháztartás helyzete stabil, az állami működés finanszírozása megfelelően biztosított. A nemzetközi befektetők a szomszédunkban zajló elhúzódó háború és a német gazdaság válsága ellenére is bíznak a magyar gazdaságban, hazánkat globális pénzügyi színtéren is elismert szereplőként, megbízható partnerként kezelik. Ezt a bizalmat a hitelminősítők legutóbbi döntései is igazolták:

Magyarország úgy kezdi a 2025-ös évet is, hogy a három legnagyobb hitelminősítő továbbra is egyöntetűen befektetésre ajánlja hazánkat.

A minisztérium szerint az erős piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók mellett a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is igazolja, amelyek révén olyan jelentős gigaberuházások kapcsolódnak be idén a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a BMW.

A kötvénykibocsátásból befolyó összeget a 2025-ös békeköltségvetéssel összhangban a családok és a vállalkozások érdekében használják fel, a zöld kötvényből befolyt összeget a kibocsátó a központi költségvetés egyes zöldkiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fogja fordítani.