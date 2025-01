Turizmus: jönnek a spanyolok, a Madrid–Budapest útvonal a legnépszerűbb

Több nemzet turistáskodott hazánkban tavaly, mint az azt megelőző évben – közölte a Kiwi.com utazási technológiai cég foglalási adatai. Leginkább spanyolok repültek hozzánk, de sokkal több skandináv turistával is összefuthattunk, mint egy évvel korábban.

Egyre több spanyol turista érkezik Magyarországra. Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Míg 2023-ban 174, addig 2024-ben már 180 különböző országból érkeztek hozzánk repülővel a Kiwi.com foglalási adatai alapján. A vezető cseh utazási technológiai vállalat elemzése szerint a legtöbb külföldi szeptemberben repült Magyarországra, amit július, augusztus, majd október és december hónapok követtek. Az adatokból kiolvasható, hogy őszi miniszabikra is nagyon népszerű volt hazánk, a Sziget hetében is kiemelkedően sokan érkeztek hozzánk, ahogy az ünnepi fények, karácsonyi vásárok is tömegeket vonzottak. A hozzánk látogató külföldiek átlagosan 4 napot töltöttek itt.

Innen repültek Magyarországra 2024-ben a legtöbben a Kiwi.com adatai alapján:

Spanyolország Románia Egyesült Királyság Franciaország Olaszország Amerikai Egyesült Államok Szlovákia Dánia Németország Törökország

Spanyolországból, Romániából, majd az Egyesült Királyságból érkeztek a legtöbben hazánkba tavaly a Kiwi.com foglalási adatai alapján. A top20-as listára felkerült többek közt Svédország, Görögország, Portugália, Hollandia, Kína és India is. Dánia nem véletlenül szerepel a top10-es listán. A Kiwi.com foglalási adatai alapján a dánok kimondottan kíváncsiak voltak Magyarországra, hiszen több mint kétszerannyian repültek ide tavaly, mint egy évvel korábban.

Úgy tűnik, hogy a skandinávok körében népszerű hazánk, hiszen a norvégok és svédek közül is számottevően többen repültek hazánkba. Norvégiából 36, Svédországból pedig 27 százalékkal több repülőjegyet vettek Magyarországra 2024-ben 2023-hoz képest. Svájc ugyan nem szerepel a top20-as listán, de innen is közel 10 százalékkal többen érkeztek.

Kik fedezik fel hazánkat idén?

És hogy kik fedezik fel hazánkat idén? A Kiwi.com eddigi foglalásai alapján a spanyolok megőrizhetik vezető helyüket, hiszen az összesített adatok alapján ők foglaltak leginkább, a legnépszerűbb útvonal pedig a Madrid-Budapest. Ugyanakkor a franciák és a görögök is figyelmet érdemelnek, hiszen Franciaország és Görögország is jóval előrébb szerepelhet majd az éves összesített listán az eddigi foglalások alapján, továbbá a skandináv nemzetek fokozott érdeklődése is erősödhet – közölte a kiwi. com.