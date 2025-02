Enyhült a munkaerőhiány Németországban a gazdasági lassulás miatt

A német gazdasági aktivitás lassulása csökkentette a szakképzett munkaerő iránti keresletet, a vállalatok kevésbé érzik a munkaerőhiányt – állapítja meg a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet hétfőn publikált tanulmánya, melyet az MTI ismertetett. A felmérés megállapítása szerint a vállalatok 28,3 százaléka jut túl kevés szakképzett munkaerőhöz, szemben az októberi 31,9 százalékkal.

A gyenge gazdaság jelenleg visszafogja a szakképzett munkaerő iránti keresletet, ami azt jelenti, hogy a szakmunkáshiányt valamivel kevésbé érzik meg – mondja Klaus Wohlrabe, az intézet kutatója: Jelezte: a demográfiai változás továbbra is komoly kihívást jelent. Hosszú távon a szakmunkáshiány ismét fokozódni fog.

Egyes ágazatokban azonban továbbra is jelentős a szakképzett munkaerő hiánya, például a szolgáltatók körében, ahol 35,1 százalékuknak okoz nehézséget szakképzett munkaerőt találni. A jogi és adótanácsadás, valamint a könyvvizsgálat területén a megkérdezett vállalatok mintegy háromnegyede nem talál elegendő szakképzett munkaerőt. A munkaerő-közvetítő és munkaerő-kölcsönző ügynökségek 62 százaléka számolt be felvételi nehézségekről. A szálláshely-szolgáltatásban az arány 42 százalék körüli. Az ipari vállalatok mintegy 18 százaléka nem talál elegendő szakképzett munkaerőt. Különösen feszült a helyzet az élelmiszeriparban, ahol 27 százalék számolt be nehézségekről, a gépiparban 23 százalék és a bútorgyártók körében 23 százalék.

A szakképzett munkaerő hiánya továbbra is érezhető a kiskereskedelemben és az építőiparban is, ahol a vállalatok alig több mint egyötöde számolt be nehézségekről a szakképzettséget igénylő állások betöltésében.