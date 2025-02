Nem csak a fővárost keresik a befektetők

A várakozásoknak megfelelően, aktívan indult az év: a Duna House által mért vevői keresletindex szerint kiemelkedően aktívak voltak januárban az érdeklődők a lakáspiacon. Az ingatlanközvetítő becslése alapján 9 267 tranzakciót hozott az év első hónapja, ami a decemberi eredményekhez mérten ugyan kilencszázalékos mérséklődést jelent, azonban 2024 januárjához hasonlítva így is közel 11 százalékkal jobb teljesítményt takar. Az ingatlanközvetítő előrejelzése szerint tranzakciószámokban és árakban is fokozatosan erősödő időszak következik az ingatlanpiacon, amiben az otthonteremtési célú vásárlások mellett nagy szerepet játszanak majd a befektetési céllal kötött adásvételek is.

A keleti országrész nyaralói is keresettebbek lehetnek

Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese a befektetői jelenlét kapcsán lapunk megkeresésére elmondta, az inflációkövető állampapír alacsonyabb hozama miatt már a 2024-es évben újra az ingatlanpiac felé kezdtek fordulni a befektetők. Az év során a Duna House szakértőinek várakozása szerint tovább erősödhet ezen vásárlói csoport jelenléte, hiszen az állampapírhozamok kifizetéséből akár 15-20 százalék is megjelenhet az ingatlanpiacon, azonban a jelenlétük egyelőre mind a vidéki területeken, mind a fővárosban általánosnak mondható.

Máté Ferenc felhívta a figyelmet, új tendenciaként megfigyelhető, hogy a budapesti lakásvásárlók egyre inkább nyitottak befektetési célú ingatlanvásárlásra vidéken is, zömében a fővárostól körülbelül egy órára fekvő településeken. Ezeknek az ingatlanoknak a megvásárlásához kisebb összeg is elegendő, mint egy fővárosi lakáséhoz, és jobb hozammal is kalkulálhatnak esetükben a vevők.

Máté Ferenc úgy véli, a fővárosi ingatlan mindig jó befektetés, azonban várhatóan azok a nagyobb városok, vármegyeszékhelyek is kedvelt célpontok lesznek, amelyek akár az oktatás, akár a területen található nagyberuházások miatt élénk albérletpiaci kereslettel kecsegtetnek majd. Nem csak az új, újszerű ingatlanok lehetnek a befektetői kereslet középpontjában, hiszen a szűk kínálat és a magas árszint nem minden pénztárcának megfelelő. A vevői igények a megfizethető, de minél jobb minőségű és energetikailag is korszerű ingatlanok felé tolódtak.

A befektetői körben keresettek lehetnek a jól kiadható másfél-kétszobás lakások mellett a nagyobb alapterülettel rendelkező, szétválasztható lakások, amelyek alkalmasak lehetnek akár a rövidtávú lakáskiadás helyetti alternatívaként, panzióztatásra is. Ezek a lakások azonban több, különálló lakrész kialakításával ideálisak lehetnek hosszú távú bérbeadásra is, ráadásul az ilyen külön bérelhető lakrészek kifejezetten kedveltek azon bérlők körében, akik nem tudnak megfizetni egy önálló lakást.

A külföldi ingatlanvásárlók jelenléte egyelőre nem mutat jelentősebb változást a nyugati országrészben a Duna House vezérigazgató-helyettese szerint, azonban a keleti területeken, a Nyíregyházán dolgozó ingatlanszakértők visszajelzései szerint már érezhető Románia schengeni tagságának hatása. Az év eleje egyelőre még inkább csak az érdeklődésről szól, tavaszra várható aktívabb kereslet. Előtérbe kerülhetnek a romániai vásárlók körében a 30–45 millió forint közötti lakások, amelyek alkalmasak a családok időszakos tartózkodására, illetve ideálisak lehetnek a magyarországi továbbtanulást tervező fiatalok számára is – tette hozzá.

A schengeni tagság zömében a kelet-magyarországi nagyvárosok, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba ingatlanpiacára lehet majd hatással. A Nyíregyháza mellett található Sóstógyógyfürdő kifejezetten kedvelt a kikapcsolódást kereső szlovákok, románok körében, így ezen a területen az adásvételek számának gyarapodására lehet számítani a nyaralókat illetően is.