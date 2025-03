Nem elérhetetlen cél az egymillió forintos átlagbér

A cél az, hogy 2028-ra elérjük az eurós, azaz a mintegy négyszázezer forintos minimálbért. Ezért az idén kilenc, majd a következő években 13 és 14 százalékos minimálbér-emelések lesznek – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azon az eseményen, amelyen a tárca együttműködési megállapodást írt alá a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ). A Világgazdaság tudósítása szerint jelezte: az egymillió forintos átlagbér sem lehetetlen, ennek megvan a versenyszférában az esélye 2028-ra. A közszférában ez valamivel később következhet be.

A miniszter szólt a Demján Sándor-programról, mellyel kedvező finanszírozási lehetőségeket akarnak adni a vállalkozásoknak. A kezdeményezés már most nagyon népszerű, ezt a hatalmas túljelentkezés is bizonyítja.

Nagy Márton újságírói kérdésre jelezte: a márciusi élelmiszerinfláció tíz százalék alatt lesz. Véleménye szerint az áprilisi adatokból fog kiderülni, hogy milyen hatással lesz az árakra az árrésstop.

Eppel János, a VOSZ elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a szervezet és a kormány között kiváló a kapcsolat és a szakmai munka. Példaként elmondta, hogy a Széchenyi-kártya-program is ilyen pozitív gazdaságtörténeti siker volt. Az induló vállalkozások támogatása kiemelten fontos a VOSZ és a kormány számára is. Tovább zászlójukra tűzték a munkaerőtartalék mozgósítását is.

