Húsvéti fürdő nyitvatartás: van ahol most indul a strandszezon, másfelé zárva tartanak

Péntektől indul a húsvéti hosszúhétvége, de ezzel megkezdődik a tavaszi szünet is, amely a jövő héten is folytatódik. A szállásfoglalási adatokból az látszik: ezekben a napokban sokan indulnak el hosszabb-rövidebb utakra, az úticélok közül pedig különösen népszerűek a fürdővárosok. Ilyenkor jó tudni, hol, hogyan alakul a húsvéti fürdő nyitvatartás.

Különbözően alakul a húsvéti fürdő nyitvatartás / Fotó: Magyar Nemzet

Változó a húsvéti fürdő nyitvatartás

Az év eddigi legnépszerűbb utazási időszaka a húsvét, miként a Szállás.hu adataira hivatkozva lapunk is megírta, a legtöbb belföldi utazó Egerbe, Gyulára és Nyíregyházára készül. A szállásfoglaló oldal csütörtöki közleménye szerint a foglalások 38 százaléka két éjszakára, 34 százaléka háromra, húsz százaléka pedig egy éjszakára szól. A vendégek tehát többnapos utakat terveznek, amelybe sokféle program is belefér. Így továbbra is szívesen választanak olyan helyeket, ahol a pihenés mellett kirándulóhelyek, városi programok vagy élményfürdők is elérhetőek.

A húsvéti hosszú hétvégén a legtöbb termálfürdő nyitva lesz, sőt, sok helyen meghosszabbított nyitvatartási idővel, vagy éppen húsvéti programokkal várják a vendégeket. Néhány fürdő pedig pont most fog kinyitni, azonban akadnak kivételek. Egyes fürdők karbantartási szünet miatt lesznek zárva az előttünk álló hétvégén. Ezért a fürdőbe látogatóknak jó tudni, melyik intézmény mikor tart nyitva. Ez egyes helyeken a teljes négynapos hétvégét, máshol csak egy-egy napot érint – hívta fel a figyelmet a Termál Online.

Ahol zárva tart a fürdő

Ide nem juthatunk be húsvétkor:

hagyományosan zárva tart minden egyházi ünnep idején a budapesti Irgalmasok Veli Bej fürdője. A törökfürdő április 18. és 21. között, azaz péntektől hétfőig nem látogatható, jövő kedden nyitnak újra.

Miskolcon a Selyemréti Strandfürdőben tavaszi karbantartás lesz április 17. és 27. között. A Lipóti Termálfürdő is azért nem lesz nyitva húsvétkor, mert már tart náluk a szokásos tavaszi leállás, a fürdő várhatóan május 16-án nyit újra.

Április 20-án, vasárnap zárva lesz két somogyi termálfürdő, a Barcsi Gyógyfürdő és a kaposvári Virágfürdő. A hétvége többi napján várják a vendégeket.

Április 21-én, húsvét hétfőn zárva tart a Békési Gyógyfürdő, a Csepeli Strandfürdő és a Mezőcsáti Termálfürdő. Ezen a napon, tehát hétfőn szintén zárva lesz a Gödi Termálfürdő és a Marcali Gyógyfürdő. Utóbbi két fürdőben karbantartási szünet veszi kezdetét április 21-én. Ez Marcaliban április 27-ig, Gödön április 30-ig fog tartani.

Itt nyitnak a strandok

Sok helyen pedig pont most, húsvétkor indul a strandszezon, valamint egyes fürdőkben most ér véget az üzemszünet. Olyan termálfürdő is akad, ahol húsvétra felfüggesztik a karbantartási leállást.

Néhány termálfürdő hagyományosan húsvétra időzíti a szezonkezdetet. Így lesz ez a Sárvár közelében fekvő Borgátai Termálfürdőben, valamint a Jászságban található Jászszentandrási Termálfürdőben is.

Mindkettőben április 18-án, most pénteken indul a 2025-ös strandszezon.

Máshol a karbantartási leállás ér véget pénteken. A Csongrádi Gyógyfürdő hétfő óta van zárva, de április 18-tól már újra fogadják a vendégeket. A Tiszaföldvári Termálfürdőben húsvétra felfüggesztik a karbantartási szünetet. A szabadtéri medencés strandfürdő ugyanis március 31. óta van zárva a szezonra való felkészülés miatt, azonban a húsvéti négynapos hétvégére újranyitnak. Mindegyik nap 10 és 18 óra között látogatható a fürdő.

Egyes termálfürdőkben pedig éppen medencenyitást hoz a húsvét. Így lesz ez a Zalakarosi Fürdőben, ahol április 17-től üzemel a gyógykerti medence. A Bükfürdő Thermal medencekínálata is bővül április 17-én. Megnyitják az élménymedencéket, azaz a négy évszak medence tavaszi és nyári részét, valamint a gyógymedencét a strand részen.

A Termál Online úgy tudja, a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben is bővül az üzemelő medencék köre. Április 18-tól az ikermedence mindkét fele nyitva lesz. A püspökladányi Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdőben április 7. óta zárva volt a szabadtéri rész. Április 18-tól nyitják újra a két kinti gyógymedencéjüket.