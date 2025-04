Jennifer Lopez, Beyoncé, Taylor Swift: a rajongóknak semmi sem drága

Már javában folyik a jegyértékesítés Jennifer Lopez első budapesti koncertjére. Már az értékesítés megkezdése előtt negyedórával is alig lehetett betölteni a honlapot, annyian rohamozták meg az Eventim oldalát. Az énekesnő első budapesti koncertjére a legolcsóbb jegy 65 ezer forintba, a legdrágább pedig 95 ezer forintba kerül, de van egy különleges jegy is, amely több százezer forintba kerül. A Világgazdaság utánajárt, hogy a latin-amerikai énekesnő mellett mely előadók koncertjeire a legdrágábbak a belépők.

Jennifer Lopez és más sztárok koncertjeinek árát a látványelemek jelentősen megemelik. Fotó: AFP

A Coldplay a világ egyik legkedveltebb zenekara, és ezért meg is kérik a koncertjegyeik árát. A rajongók színkóddal ellátott LED-csuklópántot kapnak, így a látvány részévé válnak. Londonban vagy Los Angelesben például az elsőrendű ülések akár három-négyszáz dollárba (111 ezer és 148 ezer forint) is kerülhetnek.

Beyoncé koncertjeire is igen mélyen kell a zsebükbe nyúlniuk a rajongóknak. Az énekesnő vitathatatlanul az egyik legfontosabb ikon a zeneiparban, így nem meglepő, hogy a legdrágább koncertjeggyel rendelkező művészek közé tartozik. A Renaissance World Tourhoz hasonló turnék sikere természetszerűleg még feljebb nyomja a jegyárakat. Az énekesnő koncertjeire a legjobb helyek körülbelül ötszáz dollárba kerülnek (184 ezer forint körül), a de VIP-csomagok árai, amelyek mindenféle extrákat tartalmaznak, meghaladhatják az ezer dollárt (370 ezer forint).

Az olyan közelmúltbeli turnékon, mint például a Celebration Tour, a Madonna-rajongók készek voltak tetemes összegeket fizetni cserébe azért, hogy szemtanúi legyenek ezeknek a „minioperáknak”. A koncertjegyek általában háromszáz dollártól (111 ezer forint) kezdődtek, a prémium VIP-ajánlatok pedig jóval hétszáz dollár (259 ezer forint) fölé ugrottak.

A brit énekesnő, Adele koncertjei nem annyira látványosak, ő inkább a személyesebb, meghittebb hangulatú előadásokat kedveli. Ez az intimitás azonban pont erősíti pozícióját a legdrágábban koncertező művészek között, hiszen mivel viszonylag keveset turnézik, ha mégis koncertkörútra indul, rengetegen kíváncsiak rá. A rajongók vágynak arra, hogy élőben hallhassák balladáit, mint például a Someone Like You vagy a Hello. A színpadtól távolabbi jegyek körülbelül 350 dollárba (129 ezer forint), a közelebbiek pedig elérik az ötszáz–nyolcszáz dollárt is (184–370 ezer forint).

