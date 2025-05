Kiszámolták, mennyivel több pénz marad a gyermekes családoknál + videó

Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott Magyarország kormányának Facebook-oldalán egy konkrét példán keresztül mutatja be, mennyivel növekedhet egy kétgyermekes család havi bevétele a friss adózási könnyítéseknek köszönhetően – írta a Világgazdaság. A szakember megnézte, hogy egy kétgyermekes család esetében most hogy áll a családi kassza és hogy alakul 2026-ban.

Mint írta, az apa is és az anya is dolgozik, mind a ketten keresnek 650 ezer forintot, ami nagyjából a 2024-es átlagkeresetnek megfelelő szint. A 650 ezer forintból 15 százalék személyi jövedelemadót (szja) kellene fizetni, ami 97 500 forint. A társadalombiztosítás 18,5 százalék, tehát 120 250 forint. Jelen pillanatban két gyermek után családi adókedvezményt, 40 000 forintot érvényesíthet a család, jelen példában az apa veszi igénybe.

Így az apa nem 97 500, hanem 57 500 forintot kell hogy fizessen szja-ként, tehát a nettó keresete nem 432 500, hanem 472 500 forint.

Az anyáé marad annyi, ami a számítás elején volt, ketten együtt jelen pillanatban 904 500 forintot visznek haza. Ha egy 30 és 40 év közötti anyáról van szó, akkor nem kell szja-t fizetni, így a nettója 529 750 forint.

Az apa esetében nem 40 ezer, hanem 80 ezer forint lesz a családi kedvezmény, tehát neki 512 250 forintos fizetése lesz, ketten együtt 1,042 millió forintot visznek haza.

Az összesített kedvezmény kettejüknek együtt 177 500 forint lesz. Ez azt jelenti, hogy a család bevétele havonta 137 500 forinttal nőni fog – számolt a szakember.

A szakértő újabb példát hozott, amiben egy háromgyermekes család esetében mind a két szülő dolgozik , mind a ketten keresnek bruttó 650 ezer forintot. Az szja 97 500 forint lenne, a tb pedig 120 250 forint. A három gyerek esetében jelenleg 99 ezer forintos családi adókedvezményt érvényesíthet a család. Szalai Piroska most az apát választotta, hogy ő vegye igénybe a kedvezményt. Az szja nincs 99 000 forint, ezért az szja lenullázódik 97 500, a maradékot pedig a tb-járulékból tudja levonni, így a tb hozzájárulása is 118 750 forintra csökken. A nettó keresete 531 250 forint lesz, így ketten együtt 963 500 forintot tudnak most hazavinni. Orbán Viktor tanácsadója úgy számol, hogy az anya, mivel három gyermeket nevel a család, adómentes lesz egész élete végéig, ezért neki az szja nulla forint.

Amennyiben ismét az apa veszi igénybe a családi adókedvezményt, ami már nem 99 ezer, hanem 198 ezer forint lesz, nem kell szja-t fizetnie, és a tb-hozzájárulása is 19 750 forintra fog csökkenni. Az apának így 630 250 forintra, az anyának pedig 529 250 forintra emelkedik a nettója. Ez azt jelenti, hogy együtt 1 ,160 millió forintot visznek haza.

A kedvezmény januártól ennek a családnak 295 500 forint lesz, ami azt jelenti, hogy a kedvezményük 196 500 forinttal emelkedik.

A szakértő szerint a termékenységi ráta emelkedését már az első, 2011-ben bevezetett családi adókedvezmény is elősegítette. Ezt igazolja azt is, hogy a 2011-es utolsó helyről az uniós termékenységi rátában 2021-re a 13. helyre sikerült előre lépnie Magyarországnak. Ezek az adatok 2022-re tovább javultak, és a hatodik helyre léptünk – fűzte hozzá, hozzátéve, hogy 2023-ban már a dobogós helyen szerepelt Magyarország.

Szalai Piroska rámutatott, a születési mutatók világszerte romlanak, Magyarországon azonban a romlás kisebb, mint Európában. Azt mondta, ehhez szükség volt az olyan típusú kedvezményekre, amiket a kormány a családok segítése érdekében bevezetett. Hozzátette, ehhez szükség volt arra is, hogy egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint 15 éve.

Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök az idei évértékelőjén jelentette be, hogy a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a két és három gyermeket nevelő anyák életük végig szja-mentesek lesznek. A háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, a kétgyermekeseknél négy lépcsőben 2026 januárjától.

Az utóbbiak esetében: