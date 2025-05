Mutatjuk a legnépszerűbb horvát úti célokat

Töretlen a horvát tengerpart iránti vonzalom, a legtöbb magyar vendég, az utazók több mint harmada a horvát Kvarner-öböl térségét választja nyári úti célnak – tájékoztatott a Szállés.hu idei, a Top 10 horvát úti célt bemutató, ezer fő részvételével készült felmérésében.

A portál legfrissebb adataiból az látszik, hogy idén a legnépszerűbb horvát úti cél Vir, amely évek óta kiemelkedő helyen szerepel. A sziget könnyen elérhető, családbarát szállásai és strandjai évről évre sokakat vonzanak.

A második helyre Crikvenica került, amelyet szorosan követ Selce. Ez is jelzi, hogy a magyar turisták továbbra is erősen kötődnek az északi, gyorsan elérhető horvát partszakaszokhoz – emeli ki a legnagyobb magyar szállásközvetítő portál. A toplista középmezőnyében még Zadar, Starigrad, Bibinje, Rovinj és Njivice szerepel, míg a dalmát régiót képviselő Makarska és Omis a toplista végén kapott helyet, amely szintén azt jelzi, hogy a távolabbi célpontok iránt valamivel kisebb a kereslet.

Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője szerint az évek óta tartó trend idén is folytatódik: a magyar vendégek jellemzően az autóval is könnyen elérhető célpontokat választják nagyobb arányban. A magyar vendégek az előfoglalási adatok szerint a horvát turisztikai régiók közül legtöbben (34 százalék) a Kvarner-öblöt választják, míg 28 százalék Zadart, 14 százalék Isztriát, 13 százalék Splitet, három százalék Karlovacot és két százalék pedig Dubrovnikot részesíti előnyben. Az eltöltött éjszakák száma alapján a hétéjszakás tartózkodás vezet, ezt követi az öt- és hatéjszakás foglalás. Ezek alapján a magyar utazók többsége továbbra is a „klasszikus” egyhetes nyaralás mellett dönt.

A rövidebb, egy-három éjszakás és hosszabb nyolcéjszakás vagy annál is több tartózkodások lényegesen ritkábbak.

A Szállás.hu a magyarok horvát utazási terveit vizsgáló friss, online felmérése szerint idén a válaszadók 38 százaléka tervez horvátországi nyaralást, további 27 százalék azonban még bizonytalan az úti célt illetően. A horvátországi nyaralást tervezők körében a legfőbb vonzerőt a természetes szépségű tengerpartok, a történelmi helyszínek, a megszokott és bevált úti célok, valamint a kedvező ár-érték arány jelenti.

Tízből nyolcan saját autóval indulnak útnak, a legtöbben, 66 százalékuk apartmanban száll meg, 25 százalékuk pedig szállodában. A családos nyaralók aránya 56 százalék, minden harmadik utazó pedig a párjával kel útra. A vendégek közel fele az önellátást választja, harmaduk pedig félpanziót kér. A felmérés válaszadóinak 40 százaléka már legalább három alkalommal nyaralt déli szomszédainknál, 32 százalékuk egyszer-kétszer járt ott, míg 28 százaléknak ez lesz az első nyaralása az Adrián.

A tengerpart típusa is számít: a magyar nyaralók elsősorban a homokos és kavicsos partokat keresik.

A felmérés alapján a horvát tengerpart iránti vonzalom töretlen, ugyanakkor egyre többen fontolgatnak alternatív külföldi vagy hazai lehetőséget. Sokan választanak könnyen megközelíthetőbb tengerparti országokat, így Olaszország, Görögország és Bulgária is népszerű alternatívaként jelenik meg a nyaralók körében. Emellett nő az érdeklődés az aktív kikapcsolódást kínáló, természetközeli célpontok iránt, mint Ausztria, Szlovákia, Szlovénia vagy Románia, utóbbinál elsősorban Erdély térsége.

A felmérés résztvevőinek körében kisebb vonzerővel bírnak a városnéző túrák és egzotikus utak, míg a legkevésbé népszerű idén nyáron a „coolcation” trend: Skandinávia és a balti államok a lista végére kerültek.