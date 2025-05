Jó nyári szezont ígér a balatoni szállodák foglaltsága

Negyedével magasabb vendégforgalmat jeleznek az előfoglalások országszerte Csaknem negyedével nőtt az idei nyári előszezonban a magyarországi szálláshelyek foglaltsága tavalyhoz képest. A növekedés elsősorban vidéken érezhető, ahová 37 százalékkal több foglalás érkezett. Budapest továbbra is népszerű célpont, itt a június–július, míg vidéken inkább augusztus a legerősebb hónap. Egyre nő az előfoglalások száma, amellett, hogy a last minute továbbra is népszerű.