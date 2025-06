NGM: 155,61 milliárd forint keretösszegű vállalkozói program nyílt meg hétfőn

Hétfőn megnyílt a vállalkozások előtt a 155,61 milliárd forint keretösszegű, a zöld- és digitális átállást ösztönző egyműveletes kombinált hitelprogram – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára.

Hunyadi László közölte, hogy a költségvetési és uniós finanszírozású kiírás versenyképességet erősítő beruházásokat támogat. Célja, hogy az elmúlt időszak bizonytalanságai után kedvező irányú változások kezdődhessenek.

A 150 millió és 600 millió forint közötti kamatmentes kölcsönökből akár félezer exportáló-beszállító vállalkozás finanszírozhat digitális vagy energiahatékonysági fejlesztéseket, kutatási és fejlesztési tevékenységet, tanácsadást, eszközbeszerzéseket.

A hitel 30 százaléka vissza nem térítendővé alakul, ha a pályázó megfelel a kiírásban rögzített növekedési és fejlesztési-képzési feltételeknek – tette hozzá.

A Nemzeti Fejlesztési Központ képviseletében Greinstetter Balázs főigazgató különösen fontosnak tartja a zöldátállás és a digitális felkészültség ösztönzését a vállalkozások körében, ennek megfelelően a most meghirdetett program pályázóinak is ilyen célokra kell fordítaniuk a forrásaik 30 százalékát. A tapasztalatok szerint a vissza nem térítendő támogatások mellett a kedvezményes pénzügyi eszközök is hatékonyak lehetnek a fejlesztéspolitikában. Az egyműveletes kombinált hiteltermékek egyszerre biztosítanak pénzügyi eszközt és vissza nem térítendő támogatást egyszerűsített módon, egyablakos ügyintézéssel – hangsúlyozta.

Kasziba Levente, a program lebonyolításáért felelős Magyar Fejlesztési Bank (MFB) igazgatója közölte, hogy a hitel a közvetítő kereskedelmi bankoknál, az MFB Plusz országos hálózatban érhető el. A vállalkozások a Gránit Bank, az MBH Bank és OTP Bank erre kijelölt 175 bankfiókjában egységes kiszolgálást találnak. A támogatott beruházási célokat 2 év alatt, indokolt esetben 2,5 év alatt kell megvalósítani.

A program rendkívül kedvező lehetőség a vállalkozások számára, amelyek támogatástartalom- és beruházásiköltség-kalkulátort is találnak az MFB honlapján, hogy könnyebben felkészülhessenek a pályázatra

– mondta.

Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetőhelyettese szerint a támogatási programok meghirdetését az EU termelékenységének lemaradása teszi szükségessé. Maksi Mátyás hozzátette, hogy a közösség előtt álló gazdasági és társadalmi kihívásokra a digitális és zöldátállás a válasz, de mindezt úgy kell előmozdítani, hogy a változások senkit ne érjenek felkészületlenül. Az átállási folyamat nem önműködő, összehangolt együttműködésre van szükség a tagállamokkal, a tagállami régiókkal, vállalkozókkal, kutatókkal, minden érintett bevonásával – fogalmazott.