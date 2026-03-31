Európa legnagyobb adócsökkentésének eredményeként emelkedett a minimálbér és az átlagkereset Magyarországon

A nemzeti kormány az elmúlt 4 évben a háború ellenére is fönntartotta a korábban vállalt céljait és 2026 januárjától pedig – számos ágazati béremelés mellett – a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emelte. Erre Európában senki más nem volt képes. A kormány mindezek mellett januártól elindította a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák teljes szja-mentességét, valamint megduplázta a családi adókedvezményt is – emeli ki a szaktárca közleménye.

Európa legnagyobb adócsökkentésének eredményeként a nettó átlagkereset januárban 28 százalékkal, 585 ezer forintra nőtt - közölte Czomba Sándor / Fotó: Kallus György

Európa legnagyobb adócsökkentésének eredményeként a nettó átlagkereset januárban 28 százalékkal, 585 ezer forintra nőtt, a nettó mediánkereset pedig 12,5 százalékkal 420 ezer forintra emelkedett, vagyis egyre több pénz marad a családok zsebében.

A kormány 2010-hez képest a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért pedig több mint négyszeresére, vagyis 840 ezer forintra emelte.

Januárban a reálkeresetek éves alapon 25,4 százalékkal emelkedtek, így már több mint 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. A Tisza kiszivárgott energiaátállási terve, ezt venné ki az emberek zsebéből: leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul brutális energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.

A Tiszával ellentétben a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók ne csak egyre többet keressenek, hanem a fizetésük egyre többet is érjen, ezt a béremelések mellett, adócsökkentésekkel és az áremelések elleni harc folytatásával is támogatja. A kormány célja, hogy a közeljövőben a minimálbér elérje az 1000 eurót a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot.