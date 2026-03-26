Magyar Közút: ingyenes az e-matrica átírása ezekben az esetekben

A díjrendelet alapján ha a forgalmi rendszám általános karakterváltozással járó cseréjét jogszabály írja elő, a jogosultság átírása díjmentes. Ennek megfelelően a díjrendelet alapján nem kell ügyintézési díjat fizetni az e-matrica átírásáért azon plug-in hibrid (5P) és növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid (5N) elektromos gépkocsik esetében sem, amelyeknél jogszabály teszi kötelezővé a zöld rendszám fehér alapszínűre cserélését, és az üzemben tartó elfogadja a számára felajánlott új rendszámot a járműve régi forgalmi rendszáma helyett – közölte az MTI.

Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke a közleményben fontosnak tartotta kiemelni, hogy ezekben az esetekben az e-matrica vonatkozásában nem átírásról, hanem rendszámcsere-szolgáltatásról beszélünk. Az ügyintézéshez nem szükséges személyesen bemenni a Magyar Közút útdíjüzletágának ügyfélszolgálati irodájába, hiszen a rendszámcsere-szolgáltatás kérhető már videós ügyintézési csatornán is – tette hozzá.

A rendszámcseréből eredő forgalmirendszám-változás átvezetéséhez

le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt,

vagy – ha a vásárlás nem benzinkúton történt – be kell mutatni az elektronikus nyugtázó értesítést,

továbbá be kell mutatni a jármű forgalmi engedélyét,

a rendszámcsere tényét igazoló okiratot is.

A rendszámcsere a régi forgalmi engedélyről készült kép vagy fénymásolat és az új forgalmi engedély bemutatásával is igazolható, ezért javasolják, hogy a régi forgalmi engedély leadása előtt készítsenek arról képet vagy másolatot.

Vármegyei matrica esetében az ügyintézés csak ugyanarra a vármegyére kérhető.

További fontos tudnivalók a rendszámcsere-szolgáltatás elvégzéséről a nemzetiutdij.hu oldalon az E-matrica szolgáltatásoknál érhetőek el.

A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a tavalyi évben több mint 110 ezer darab, e-matricával kapcsolatos ügyet intéztek az ügyfelek. A rendszámcsere-szolgáltatás ennek csak kis részét tette ki: 2025-ben kicsivel több mint 6700 ilyen típusú szolgáltatást vettek igénybe az úthasználók. Az idei év végén esedékes – 2026. november 30-i, hibrid járműveket érintő határidő miatt – ez a szám várhatóan megsokszorozódik majd – írta a szolgáltató.