Diákmunka: már az egyetem alatt eldőlhet, ki kap később jó állást

Érdemes időben lépni

A Mind-Diák tapasztalatai szerint a legnépszerűbb diákmunkákat akár néhány nap alatt betöltik, így azok kerülnek előnybe, akik időben jelentkeznek. A nyári szezonban több lehetőség nyílik meg, mert a vállalatok is nagyobb számban keresnek rugalmasan bevonható munkaerőt a szabadságolások és a szezonális kapacitásigények kezelésére. Sok cég már májusban jelzi a nyári igényeit, ezért a diákoknak is érdemes már most tájékozódniuk és akár állásértesítőre feliratkozniuk, hogy már a megjelenés napján értesülhessenek a legfrissebb lehetőségekről – hívja fel a figyelmet Göbl Róbert.

A diákszövetkezeti foglalkoztatás a munkáltatók számára is rugalmas és költséghatékony megoldás: a cégek kizárólag a ledolgozott órák után fizetnek, teljes szociális hozzájárulási adómentességet élveznek,

az adminisztrációt pedig – a bejelentésektől a bérszámfejtésig – az iskolaszövetkezet végzi.