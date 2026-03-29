Két jelentős fürdőfelújítás is folyik: az egyik jól halad, a másiknál borultak a tervek

Egyre látványosabb a Barlangfürdő helyreállítása, már elkészült az új födém is a leégett létesítményben. Annak ellenére, hogy bontás közben egyre több műszaki hiba kerül a felszínre, úgy tűnik, tartani tudják a határidőt – számolt be nemrégiben a Minap.
Ez történt a miskolctapolcai Barlangfürdőben
Mint ismert, 2024. szeptember 6-án este, a fürdő zárását követően keletkezett tűz a Miskolctapolca Barlangfürdő aquaterápiás részlegében. A lángok nagyon gyorsan átterjedtek a teljes épületre, ahol komoly károkat okoztak, de szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont a tűz pusztítása révén használhatatlanná vált az itthon és külföldön is nagy népszerűségnek örvendő fürdőkomplexum.
Már akkor látható volt, hogy Miskolc saját erőből nem fogja tudni újjáépíteni a fürdőt, ezért Tóth-Szántai József polgármester kormányzati segítséget kért. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kijelentette, hogy a kormány nem hagyja veszni ezt az Európában egyedülálló fürdőkomplexumot. Mint mondta: a fürdő nemcsak azért nagyon fontos, mert a térség kiemelt idegenforgalmi attrakciója, hanem amiatt a több tucat család miatt, akiknek a megélhetését a létesítmény biztosítja.
Miskolc tavaly ilyenkor 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást kapott a Barlangfürdő újjáépítésének első ütemére, hogy június 30-ig újra kinyithasson a szabadtéri rész, a Kagyló Strand. A leégett fürdőrész felújítására vonatkozó kivitelezői szerződést 2025 decemberében írták alá, a Barlangfürdő rekonstrukciója jelenleg is tart.
A beruházás ezen fázisa, amelynek költsége 768 millió forint, az épület jelentős részét érinti:
- modernizálják az előcsarnokot
- és a főépület több mint 1000 négyzetméteres területét,
- a csaknem 420 négyzetméteres öltözőket,
- valamint a termálmedencék 111 négyzetméteres részét.
- Megújul továbbá a közel 500 négyzetmétert lefedő gépészeti és elektromos tér,
- illetve az összesen mintegy 836 négyzetméteres barlangszakasz is.
- A munkák a fürdőcsarnok csaknem 500 négyzetméteres területére is kiterjednek,
- valamint megújul a csarnok közel 700 négyzetméteres tetőszerkezete.
Egyelőre pontos dátumot nem tudni a befejezésről.
