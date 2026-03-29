Két jelentős fürdőfelújítás is folyik: az egyik jól halad, a másiknál borultak a tervek

Nem gyakori eset, de egyidejűleg két olyan hazai fürdőben is folynak a felújítások, amelyek tűzesetben rongálódtak meg az elmúlt években. A miskolcpatolcai Barlangfürdőben már ténylegesen zajlik az építkezés, a Tamási Gyógyfürdőnél viszont kissé elakadt a munka, menet közben derült ki, hogy komolyabbak a károk, így részben újra kell tervezni a projektet.

Gazsó Rita
2026. 03. 29. 11:00
Egyre látványosabb a Barlangfürdő helyreállítása, már elkészült az új födém is a leégett létesítményben. Annak ellenére, hogy bontás közben egyre több műszaki hiba kerül a felszínre, úgy tűnik, tartani tudják a határidőt – számolt be nemrégiben a Minap.

A fürdő aquaterápiás részlegében ütött ki a tűz
 (Fotó: Vajda János)

Ez történt a miskolctapolcai Barlangfürdőben

Mint ismert, 2024. szeptember 6-án este, a fürdő zárását követően keletkezett tűz a Miskolctapolca Barlangfürdő aquaterápiás részlegében. A lángok nagyon gyorsan átterjedtek a teljes épületre, ahol komoly károkat okoztak, de szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont a tűz pusztítása révén használhatatlanná vált az itthon és külföldön is nagy népszerűségnek örvendő fürdőkomplexum. 

Már akkor látható volt, hogy Miskolc saját erőből nem fogja tudni újjáépíteni a fürdőt, ezért Tóth-Szántai József polgármester kormányzati segítséget kért. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kijelentette, hogy a kormány nem hagyja veszni ezt az Európában egyedülálló fürdőkomplexumot. Mint mondta: a fürdő nemcsak azért nagyon fontos, mert a térség kiemelt idegenforgalmi attrakciója, hanem amiatt a több tucat család miatt, akiknek a megélhetését a létesítmény biztosítja. 

Miskolc tavaly ilyenkor 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást kapott a Barlangfürdő újjáépítésének első ütemére, hogy június 30-ig újra kinyithasson a szabadtéri rész, a Kagyló Strand. A leégett fürdőrész felújítására vonatkozó kivitelezői szerződést 2025 decemberében írták alá, a Barlangfürdő rekonstrukciója jelenleg is tart.

A beruházás ezen fázisa, amelynek költsége 768 millió forint, az épület jelentős részét érinti: 

  • modernizálják az előcsarnokot 
  • és a főépület több mint 1000 négyzetméteres területét, 
  • a csaknem 420 négyzetméteres öltözőket, 
  • valamint a termálmedencék 111 négyzetméteres részét. 
  • Megújul továbbá a közel 500 négyzetmétert lefedő gépészeti és elektromos tér, 
  • illetve az összesen mintegy 836 négyzetméteres barlangszakasz is.
  • A munkák a fürdőcsarnok csaknem 500 négyzetméteres területére is kiterjednek, 
  • valamint megújul a csarnok közel 700 négyzetméteres tetőszerkezete.

Egyelőre pontos dátumot nem tudni a befejezésről.

Tamásiban újratervezés jön

Hasonlóképpen szerencsétlenül járt a Tamási Gyógyfürdő új épülete, amelynek tetőszerkezete 2021. novemberében gyulladt ki és égett le egy elektromos zárlat miatt. A tűzesetet követően eredeti funkciói, a gyógyvizes medencék, a fedett élményfürdő teljes területe használhatatlanná vált. 

Porga Ferenc polgármester korábban elmondta: a fedett fürdő megléte igen fontos a város és a térség számára, hiszen ennek köszönhetően biztosítható a fürdőszolgáltatás az év 365 napján a helybéliek és az ide látogatók számára. A legfontosabb szerepe talán az, hogy ez a lelke a város gyógyhelyének és a gyógyfürdőnek, amely miatt a minősítéseket a város elnyerte – mondta.

A beruházásra itt is jelentős, csaknem 910 millió forintos támogatást biztosított hazai forrásból a kormány. A tervek elkészítésével indult a projekt, majd ezt követően kezdődött volna a helyreállítás. Ez az eredeti elképzelések szerint most áprilisra készült volna el, ám rögtön a bontáskor olyan statikai problémák mutatkoztak, amely miatt újabb tervek készítése vált szükségessé, így mostanra jelentős csúszásba került a beruházás. Ami elvégezhető volt, azzal mostanra nagyrészt végzett a kivitelező: a leégett tetőrész és a főépület melletti építmények befedése megtörtént, illetve elindult a belső gyógyászati rész felújítása is – számolt be most lapunknak Porga Ferenc.

Hozzátette: a pluszfeladatok költségét – amely több száz millió forintra tehető – nem tartalmazza az eredeti támogatás, a pluszforrást az Építési és Közlekedési Minisztérium biztosítja, elbírálása folyamatban van. 

Az eredeti költségek itt tartalmazták:

  • a sérült tetőszerkezet helyreállítását,
  • a leégett villamoshálózat rekonstrukcióját,
  • a gépészet és a szellőztető rendszer részleges helyreállítását,
  • az oltóvíz által károsodott medence- és burkolatfelületeknek a pótlását,
  • a leázott vizesblokkok, használati helyiségek teljes felújítását,
  • valamint a gyógyászati részleg helyreállítása mellett annak kisebb korszerűsítését is.

A projekt év végéig zárulhat le a polgármester szerint, de mint jelezte: nyáron addig is megnyitják a kinti termál- és élménymedencéket, amelyek a tervek szerint május 1. és szeptember 30. között üzemelnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

