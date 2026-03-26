Trükkös megoldás: így zárja el Magyarország a gáz útját Ukrajna felé

A Barátság vezetéken várt kőolaj visszatartására válaszul Magyarország nem enged a területéről földgázt Ukrajnába július 1-jétől Orbán Viktor miniszterelnök keddi bejelentése szerint. A megjelent rendeletek alapján a döntéshozók megtalálták annak is a módját, hogy a gázexportstop érdekében magyar részről senki, semmilyen szerződést ne szegjen meg, ugyanakkor nyomást lehessen gyakorolni a kőolajszállítás újraindítása érdekében. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az lesz a megoldás, hogy a gáz kiszállítására negyedévenként meghirdetendő kapacitásaukciót a rendszerüzemeltető FGSZ Zrt. majd nem hirdeti meg – adta hírül a Világgazdaság.

Átgondolták a gázexportstop időzítését

Az aukciók időpontja rendkívül kedvez a kormánynak, mert az április 1-jén kezdődő negyedévre vonatkozó kapacitásokat már korábban kiosztották, ezzel nincs mit tenni, ennek alapján ki kell engedni Ukrajnába a gázt. Azonban a július 1-jétől indulóra vonatkozót majd csak április 20-án hirdetik meg az FGSZ nyilvános aukciós naptára szerint. Éppen ez az az aukció, amelyet nem hirdethet meg a társaság az új rendelet szerint. Vagyis egy hónapig él a magyar nyomásgyakorlás lehetősége: az ukrán vezetés ezalatt újraindíthatja a kőolaj szállítását. Ha megteszi, akkor egy új rendelet mégis megengedheti az FGSZ-nek, hogy kapacitást hirdessen meg a július 1-jén kezdődő időszakra. Külön kedvező a kormánynak, hogy az új aukcióra már a magyarországi országgyűlési választások után kerülne sor.

Nem maradnak hoppon azok a hazai kereskedők sem, amelyek számítottak az Ukrajnába történő eladásból származó bevételre: betárolhatják azt Magyarországon.

Megmaradt a Szlovákián át vezető szállítási útvonal

Ám meg kellett szervezni az ukrán piacra szánt, de onnan visszatartott gáz teljes mennyiségének a hazai betárolását, ami jóval több az MVM 800 millió köbméterénél. Ezért az új jogszabály három csoportra osztotta azokat a társaságokat, amelyeknek a gáza Magyarországon reked az exportstop miatt.

Az elsőbe egyedül az MVM tartozik, amelyre tehát az említett, plusz tárolási kötelezettség vonatkozik. Igaz, az MVM közvetlenül eddig sem nem juttatott gázt Ukrajnába, de eladott olyan kereskedőknek, amelyek az állami társaságtól vásárolt gázt Ukrajnába exportálhatták akár közvetlenül, akár Szlovákián át. Az MVM most akár ezektől a társaságoktól is megvásárolhatja (illetve el sem adhatja nekik) azt a 800 millió köbmétert, amelyen még ülnie kell. Az MVM a vezetékes importja növelésével is hozzájuthat a 800 millió köbméterhez.

A második, tárolásra kötelezett csoportot az FGSZ alkotja. A Mol csoporthoz tartozó társaság esetében azonban kérdéses, hogy nem ütközik-e az uniós jogszabályokkal az, ha a rendszerüzemeltető és -irányító tároltat is földgázt.

A harmadik csoportba a végfelhasználókat ellátó piaci szereplők, a gázkereskedők kerültek. Ezek a következő, 2026/2027-es gázévre kötelesek Magyarországon betároltatni a hazai piacra szánt mennyiség két százalékát közvetve vagy közvetlenül. Ez azonban többletköltséget terhel rájuk.

A jogszabály e passzusa azonban nem említi a végfelhasználókat el nem látó, úgynevezett korlátozott engedélyeseket. Vagyis a korlátozott engedélyesek nem kötelesek semennyi gázt sem Magyarországon tároltatni, és akár exportálhatnak is, ha tudnak. Márpedig tudnak: ha az ukrajnai útvonalra nulla kapacitást is oszt majd ki a harmadik negyedévre az FGSZ, a szlovákiain egyelőre szabad az út.