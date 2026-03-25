Luxusautók lebegnek a tengeren hetek óta – Váratlan helyen érezteti hatását az iráni háború

A közel-keleti konfliktus drámai láncreakciót indított el a globális szállítmányozásban, amely különösen érzékenyen érinti a japán és dél-koreai exportőröket, és komoly zavarokat okoz a használtautó-piac működésében. A térségbe irányuló szállítások akadoznak, miközben a kikötők túlterheltek, a hajók pedig kerülőutakra kényszerülnek – tudta meg a Reuters.

Megütötte a keleti használtautó-piacot a háború, van ahol a járművek több mint 70 százaléka raktárakban vesztegel (Reuters/Kim Hong-Ji)

Használtautó-piac: Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok a tengeren

Azt írják, egy japán exportőr több mint 500 autót szállító hajója például napokig nem tudott kikötni Srí Lankán, mert a dubaji forgalom átirányítása teljesen megtöltötte a kikötőt. A járművek végül több mint tíznapos késéssel kerültek partra.

Jelenleg mintegy 500 luxusautó – köztük Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok – rekedt Srí Lankán és Kínában, miközben a közel-keleti vevők hiába várnak rájuk Dubajban.

A helyzetet súlyosbítja, hogy egyes hajózási cégek törlik a szállításokat vagy alternatív útvonalakat javasolnak. Volt olyan szolgáltató, amely autónként mintegy ötezer dolláros, azaz csaknem 1,1 millió forintos letétet kért a fuvarozásért.

A Hormuzi-szoros – a globális olaj- és áruszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala – gyakorlatilag szűk keresztmetszetté vált. Ha a konfliktus elhúzódik, az exportőröknek emelkedő üzemanyagárakkal, dráguló fuvardíjakkal és gyengülő aukciós árakkal kell számolniuk. Japán és Dél-Korea tavaly összesen mintegy 19 milliárd dollár értékben exportált használt autókat, ennek jelentős része a Közel-Keletre irányult. A térség kulcsszerepe miatt a mostani fennakadások az egész iparágat megrázhatják.

Éppen a csúcsszezonban állt le a dél-koreai export

Dél-Koreában a szállítások éppen a legforgalmasabb időszakban akadtak meg. Az incshoni kikötőben a járművek több mint 70 százaléka raktárakban vesztegel, miközben a hajók vagy megállnak, vagy eltérnek az eredeti útvonaltól.

A kereskedők költségei közben meredeken emelkednek: egy cég például havonta mintegy negyvenmillió wont, azaz mintegy 8,8 millió forintot fizet a már megvásárolt autók tárolásáért.

Egy másik vállalat éves árbevétele eléri a 6,6 milliárd wont, tehát csaknem 1,45 milliárd forintot, amelynek több mint fele az Egyesült Arab Emírségekhez kötődik – így a jelenlegi válság közvetlenül veszélyezteti a működését. Bár egyes exportőrök új piacokat keresnek, a lehetőségek korlátozottak. Afrika és Latin-Amerika nem képes felszívni a kieső közel-keleti keresletet, így a cégek többsége kivár.