Közel-keleti háború: mutatjuk, naponta mekkora bevételtől esik el a turizmus

Az Utazási és Turisztikai Világtanács szerint turisták millióit irányíthatja Európába a következő hónapokban a közel-keleti válság. Sokan ugyanis most Európát tekintik biztonságos úti célnak. Ezen országok turizmusa profitálhat a közel-keleti háborúból.

2026. 03. 21. 6:15
A közel-keleti turizmust ért visszaesés egyszerre jelent lehetőséget és kockázatot Európa számára, mivel az utazók egy része új célpontok felé fordulhat. Az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) becslései szerint a Közel-Kelet adja a globális nemzetközi érkezések 5 százalékát, valamint a nemzetközi tranzitforgalom 14 százalékát, így a változások világszerte, különösen Európában is jelentősen befolyásolhatják a turisztikai keresletet – írja az Euronews.

Európát stabil és megbízható úti célnak tekintik az utazók, a közel-keleti háború idején is sokan utaznak ide / Fotó: Freepik

Történelmileg Európát stabil és megbízható úti célnak tekintették a globális bizonytalanság időszakaiban, és a korai jelek arra utalnak, hogy ez a megítélés továbbra is fennáll – nyilatkozta a portálnak Eduardo Santander, az Európai Utazási Bizottság vezérigazgatója. Véleménye szerint az európai kontinens egyik versenyelőnye a biztonság, ezért bizonytalan időkben ez a hírnév megerősíti a kontinens pozícióját, mint megbízható utazási lehetőség a nemzetközi látogatók számára.

A Közel-Kelet helyett irány a Földközi-tenger

Santander úgy látja, hogy a jelenlegi helyzetből Európán belül a napfényes és tengerparti nyaralást kínáló mediterrán úti célok, valamint a luxusélményekben jeleskedő desztinációk profitálhatnak leginkább. Szerinte egyre több európai választhatja az otthonához közelebbi nyaralást a hosszú távú utazások helyett, különösen, ha a repülési útvonalak hosszabbak vagy drágábbak lesznek.

Úgy véli, a fő európai küldőországok, 

  • az Egyesült Királyság, 
  • Németország, 
  • Franciaország 
  • és Olaszország a szokásosnál is nagyobb érdeklődéssel tekinthetnek majd Spanyolországra. 
  • Molas ezen kívül néhány feltörekvő úti cél, például Albánia 
  • és Montenegró megerősödését feltételezi.

Juan Molas, a Spanyol Idegenforgalmi Hivatal elnöke szerint is Spanyolország lehet a háborús helyzet egyik fő haszonélvezője. „Az elkövetkező hónapokban a turistaáramlások eltolódását láthatjuk majd a biztonságosabbnak tartott nyugat-mediterrán, latin-amerikai és ázsiai–csendes-óceáni úti célok felé” – mondja. 

Több turista, több bevétel

A szakemberek szerint az Öböl-régió csúcsidőszakai utazási szempontból szezonálisan eltérnek az európai mediterrán úti célok csúcsidőszakaitól, ami segíthet meghosszabbítani a turisztikai szezont és egyenletesebben eloszlatni a keresletet az év folyamán, támogatva a hagyományos csúcshónapokon kívüli úti célok forgalmát.

A WTTC szerint 

a megugró turisztikai bevételi lehetőség sem elhanyagolható szempont, mivel a Közel-Kelet turizmusa az iráni háború miatt jelenleg naponta mintegy 550 millió euró, vagyis 216,7 milliárd forint bevételtől esik el.

Gloria Guevara, az Utazási és Turisztikai Világtanács elnök-vezérigazgatója emlékeztetett, hogy légi közlekedés és a turizmus azok a legfontosabb ágazatok, amelyek a geopolitikai feszültségek hatását elsőként megérzik. Szerinte már a rövid ideig tartó zavarok is gyorsan jelentős gazdasági veszteségeket okozhatnak a régió úti céljai, vállalkozásai és munkavállalói számára.

Guevara szerint a közelmúltbeli válságok elemzése azt mutatja, hogy a turizmus általában igen gyorsan helyreáll a válságok után. A geopolitikai konfliktusok azonban bármikor ismét átrajzolják a globális utazási térképet.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

