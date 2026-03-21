Közel-keleti háború: mutatjuk, naponta mekkora bevételtől esik el a turizmus

A közel-keleti turizmust ért visszaesés egyszerre jelent lehetőséget és kockázatot Európa számára, mivel az utazók egy része új célpontok felé fordulhat. Az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) becslései szerint a Közel-Kelet adja a globális nemzetközi érkezések 5 százalékát, valamint a nemzetközi tranzitforgalom 14 százalékát, így a változások világszerte, különösen Európában is jelentősen befolyásolhatják a turisztikai keresletet – írja az Euronews.

Európát stabil és megbízható úti célnak tekintik az utazók, a közel-keleti háború idején is sokan utaznak ide / Fotó: Freepik

Történelmileg Európát stabil és megbízható úti célnak tekintették a globális bizonytalanság időszakaiban, és a korai jelek arra utalnak, hogy ez a megítélés továbbra is fennáll – nyilatkozta a portálnak Eduardo Santander, az Európai Utazási Bizottság vezérigazgatója. Véleménye szerint az európai kontinens egyik versenyelőnye a biztonság, ezért bizonytalan időkben ez a hírnév megerősíti a kontinens pozícióját, mint megbízható utazási lehetőség a nemzetközi látogatók számára.

A Közel-Kelet helyett irány a Földközi-tenger

Santander úgy látja, hogy a jelenlegi helyzetből Európán belül a napfényes és tengerparti nyaralást kínáló mediterrán úti célok, valamint a luxusélményekben jeleskedő desztinációk profitálhatnak leginkább. Szerinte egyre több európai választhatja az otthonához közelebbi nyaralást a hosszú távú utazások helyett, különösen, ha a repülési útvonalak hosszabbak vagy drágábbak lesznek.

Úgy véli, a fő európai küldőországok,

az Egyesült Királyság,

Németország,

Franciaország

és Olaszország a szokásosnál is nagyobb érdeklődéssel tekinthetnek majd Spanyolországra.

Molas ezen kívül néhány feltörekvő úti cél, például Albánia

és Montenegró megerősödését feltételezi.

Juan Molas, a Spanyol Idegenforgalmi Hivatal elnöke szerint is Spanyolország lehet a háborús helyzet egyik fő haszonélvezője. „Az elkövetkező hónapokban a turistaáramlások eltolódását láthatjuk majd a biztonságosabbnak tartott nyugat-mediterrán, latin-amerikai és ázsiai–csendes-óceáni úti célok felé” – mondja.

Több turista, több bevétel

A szakemberek szerint az Öböl-régió csúcsidőszakai utazási szempontból szezonálisan eltérnek az európai mediterrán úti célok csúcsidőszakaitól, ami segíthet meghosszabbítani a turisztikai szezont és egyenletesebben eloszlatni a keresletet az év folyamán, támogatva a hagyományos csúcshónapokon kívüli úti célok forgalmát.