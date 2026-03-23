Lakásbiztosítási kampány: 10-ből 9 ügyfél jobb ajánlatot kaphat, eddig kell dönteni

Alig egy hete maradt a hazai lakástulajdonosoknak arra, hogy eldöntsék, váltanak-e lakásbiztosítást a márciusi lakásbiztosítási kampány során. Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint 10-ből 9 ügyfél találhat a jelenleginél kedvezőbb feltételű biztosítást. A korábbi tapasztalatok azt valószínűsítik, hogy a tavalyinál kissé élénkebb lakásbiztosítási kampány utolsó hetében még mintegy 200 ezer lakástulajdonos dönt biztosítása megváltoztatásáról: ezek egy részét lecserélik, másik részét a biztosítóval együttműködve kedvezőbb feltételekkel módosítják majd.

2026. 03. 23. 9:17
A legjobban most azok járnak, akik legalább három éve nem változtattak a szerződésükön: ők a mostani kampányban a jelenlegi lakásbiztosításukénál jóval kedvezőbb fedezetekkel tudják bővíteni ingatlanuk védelmét, azonos feltételek megtartása mellett pedig sok esetben 30-35 százalékos díjcsökkenést is elérhetnek. Esetükben egy néhány perces kalkuláció akár 20-25 ezer forintos díjmegtakarítást is eredményezhet – hangsúlyozza dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. 

Lakásbiztosítási kampány: ráfordultunk a hajrára, néhány napjuk maradt az ingatlantulajdonosoknak a szerződések módosítására

Az Insura.hu közvetítői csatornáin márciusban megkötött lakásbiztosítási szerződéseket átlagosan 43 ezer forintos díjon kötik, ezen belül az online kötött szerződések átlagdíja 36 ezer forint körül mozog. Ezek az értékek 2-3 százalékkal alakulnak a tavalyi kampány hasonló értékei felett. A piacon lakásbiztosítási termékeket kínáló 14 biztosító közül öten: 

  • az Allianz, 
  • a Groupama, 
  • az Uniqa, 
  • a Colonnade 
  • és a K&H 

az új kötéseknek éppen kétharmadát szerezték meg a lakásbiztosítási kampány eddigi szakaszában.

Érdekesség, hogy egyre magasabb az újjáépítési értékre kötött szerződések aránya – ezek nem egy előre meghatározott összegig térítenek, hanem a térítést a káresemény időpontjában fennálló költségekhez igazítják. Az idei kampányban az új szerződéseknek már több mint 17 százaléka tartozik ebbe a körbe, de az elmúlt héten volt olyan nap, amikor az új lakásbiztosítások több mint harmadát kötötték ilyen feltételekkel. 

Ezzel párhuzamosan idén márciusban 21-ről 10 százalékra csökkent azoknak a szerződéseknek az aránya, amelyek az MNB standard követelményeinek megfelelő minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) közül kerülnek ki. Az újjáépítési értékre kötött biztosítások ugyanis jelenleg még nem MFO-besorolásúak.

Az új szerződések igénybevételekor az ügyfelek jelentős része idén is tudatosan él a különféle díjkedvezmények lehetőségével. Az elektronikus kommunikáció választásával például 84 százaléknyian  vállalták a papírmentes kapcsolattartást. Akárcsak tavaly, idén is  87 százalék azok aránya, akik már nem tartanak igényt a csekkes befizetésre, az egyösszegű éves díj befizetésével pedig már 66 százaléknyian spórolnak további 5-10 százalékot a díjaikon.

A lecserélni kívánt szerződések felmondásainak legkésőbb március 31-e, kedd éjfélig be is kell érkezniük a meglévő biztosítókhoz, ellenkező esetben a szerződés érvényben marad, és annak sorsáról legközelebb majd csak a szerződés szerinti évforduló időszakában lehet döntést hozni. Az összehasonlító portálok zöme az utolsó napon már csak – cégenként eltérő – korlátozásokkal fog befogadni új igényeket. Az Insura.hu oldalain például este 10-ig lehet majd a szerződést felmondani.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

