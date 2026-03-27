Újabb vidékfejlesztési beruházás segíti a magyar borászat fejlődését

A borászati ágazat fejlesztése kiemelt terület, ezért a kormány a jövőben is támogatja a pincészetek beruházásait, az innovációt és a piacra jutást segítő programokat – jelentette ki Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára a Kreinbacher Birtok Pezsgőpincészet projektátadóján, Somlóvásárhelyen.

2026. 03. 27. 17:30
A helyettes államtitkár ismertette, hogy a kormány 3,4 milliárd forintos támogatásával, összesen 6,8 milliárd forintos beruházásból bővült a Kreinbacher Birtok. Új, több szinten kialakított pezsgőérlelő terek és raktárkapacitások jöttek létre, amelyek a legkorszerűbb technológiával és energiatakarékos megoldásokkal szolgálják a minőségi pezsgőkészítést.

Tarpataki Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a fejlesztés illeszkedik a kormány vidékfejlesztési és élelmiszeripari támogatási politikájába. Az elmúlt években a Vidékfejlesztési program közel 3000 milliárd forinttal segítette a gazdálkodókat, a feldolgozóüzemeket és a vidéki közösségeket, ennek köszönhetően országszerte több mint 1300 élelmiszeripari beruházás valósult meg.  A cél, hogy a magyar agrárium és élelmiszeripar korszerű technológiával, magas hozzáadott értékű termékekkel legyen versenyképes itthon és a nemzetközi piacokon is.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy a hazai borászatok akkor tudnak igazán versenyképesen működni, ha több lábon állnak és magas minőségű termékekkel jelennek meg a piacon, ezért a kormány továbbra is partner a fejlesztésekben. Hangsúlyozta, hogy bővülnek a beruházási és innovációs támogatások, újra megnyílnak a kül- és belpiaci promóciós pályázatok, és az ágazatot érintő kihívások – például a szőlőbetegségek elleni védekezés – kezelésében is folyamatos az együttműködés a termelőkkel.

Tarpataki Tamás emlékeztetett,  hogy a Kreinbacher Birtokot a 2000-es évek elején alapították, majd a 2010-es években felépült a birtokközpont, a borászat és a pezsgőpincészet, az első saját készítésű pezsgők pedig 2014-ben jelentek meg, majd rövid idő alatt nemzetközi elismerést hoztak a pincészetnek. A mostani fejlesztés a fenntartható és hatékony működést szolgálja. A bővítés erősíti a térség gazdaságát, munkahelyeket teremt és élénkíti a borturizmust. A Kreinbacher Birtok fejlesztése jól mutatja, hogy a hagyomány, a szakmai tudás és a modern technológia együtt képes erősíteni a magyar borászat hírnevét.

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

