Újabb vidékfejlesztési beruházás segíti a magyar borászat fejlődését

A helyettes államtitkár ismertette, hogy a kormány 3,4 milliárd forintos támogatásával, összesen 6,8 milliárd forintos beruházásból bővült a Kreinbacher Birtok. Új, több szinten kialakított pezsgőérlelő terek és raktárkapacitások jöttek létre, amelyek a legkorszerűbb technológiával és energiatakarékos megoldásokkal szolgálják a minőségi pezsgőkészítést.

Tarpataki Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a fejlesztés illeszkedik a kormány vidékfejlesztési és élelmiszeripari támogatási politikájába. Az elmúlt években a Vidékfejlesztési program közel 3000 milliárd forinttal segítette a gazdálkodókat, a feldolgozóüzemeket és a vidéki közösségeket, ennek köszönhetően országszerte több mint 1300 élelmiszeripari beruházás valósult meg. A cél, hogy a magyar agrárium és élelmiszeripar korszerű technológiával, magas hozzáadott értékű termékekkel legyen versenyképes itthon és a nemzetközi piacokon is.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy a hazai borászatok akkor tudnak igazán versenyképesen működni, ha több lábon állnak és magas minőségű termékekkel jelennek meg a piacon, ezért a kormány továbbra is partner a fejlesztésekben. Hangsúlyozta, hogy bővülnek a beruházási és innovációs támogatások, újra megnyílnak a kül- és belpiaci promóciós pályázatok, és az ágazatot érintő kihívások – például a szőlőbetegségek elleni védekezés – kezelésében is folyamatos az együttműködés a termelőkkel.

Tarpataki Tamás emlékeztetett, hogy a Kreinbacher Birtokot a 2000-es évek elején alapították, majd a 2010-es években felépült a birtokközpont, a borászat és a pezsgőpincészet, az első saját készítésű pezsgők pedig 2014-ben jelentek meg, majd rövid idő alatt nemzetközi elismerést hoztak a pincészetnek. A mostani fejlesztés a fenntartható és hatékony működést szolgálja. A bővítés erősíti a térség gazdaságát, munkahelyeket teremt és élénkíti a borturizmust. A Kreinbacher Birtok fejlesztése jól mutatja, hogy a hagyomány, a szakmai tudás és a modern technológia együtt képes erősíteni a magyar borászat hírnevét.



