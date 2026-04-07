Nincs megállás: újabb vasútállomások újulnak meg a Balaton környékén

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) folytatja a magyar tenger vasútállomásainak és megállóhelyeinek korszerűsítési programját. Összesen 26 balatoni vasútállomás felújítása érdekében hirdetett közbeszerzési eljárást a szakminisztérium, a mai nap hét eljárás zárult sikeresen – derül ki a tárca keddi közleményéből. Az ÉKM Aszófő, Balatonarács, Balatonfüred és Csopak (Észak-Balaton) illetve Balatonlelle, Balatonboglár és Bélatelep (Dél-Balaton) állomások és megállóhelyek felújítására kiírt pályázatok esetében hirdette ki a győztes ajánlattevőt.

Velük a tervek szerint május közepén köthető meg a kivitelezői szerződés. Balatonfenyves állomás és Balatonszéplak felső megállóhely felújítása után a dél-balatoni vasútvonalon 11, az észak-balatonin pedig 15 vasútállomás, illetve vasúti megállóhely újulhat meg hazai forrás és európai uniós támogatás igénybe vételével. A többi állomás és megállóhely esetében még zajlik a közbeszerzési eljárás.

Az állomásfelújítási programot már jelentős beruházások előzték meg, hiszen a dél-balatoni vonalon az infrastruktúra Lepsény és Balatonszentgyörgy között 2014–2018 között újult meg, az észak-balatoni vonal villamosítása pedig 2021-ben fejeződött be Szabadbattyán és Balatonfüred között 55 kilométeren.

A 26 állomás és megállóhely tervezett korszerűsítését követően a déli vonalon Balatonaligától Balatonszentgyörgyig a nagyobb forgalmú állomások és megállóhelyek, az északi vonalon pedig Polgárditól Aszófőig valamennyi állomás és megállóhely megújulhat.

A program célja, hogy az utasok kényelmesebb, korszerűbb, akadálymentes állomásokat vehessenek igénybe a Balaton partján. Ennek érdekében valósul meg a vasútállomások illetve megállóhelyek felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, vagy néhány helyszínen új, korszerű és könnyen fenntartható állomásépület létesül. Valamennyi állomás és megállóhely akadálymentesen lesz megközelíthető, új P+R parkolók és kerékpártárolók épülnek és korszerűbb lesz az utastájékoztatási rendszer is.

