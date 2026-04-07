Nincs megállás: újabb vasútállomások újulnak meg a Balaton környékén

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) folytatja a magyar tenger vasútállomásainak és megállóhelyeinek korszerűsítési programját. Összesen 26 balatoni vasútállomás felújítása érdekében hirdetett közbeszerzési eljárást a szakminisztérium, a mai nap hét eljárás zárult sikeresen – derül ki a tárca keddi közleményéből. Az ÉKM Aszófő, Balatonarács, Balatonfüred és Csopak (Észak-Balaton) illetve Balatonlelle, Balatonboglár és Bélatelep (Dél-Balaton) állomások és megállóhelyek felújítására kiírt pályázatok esetében hirdette ki a győztes ajánlattevőt.
Velük a tervek szerint május közepén köthető meg a kivitelezői szerződés. Balatonfenyves állomás és Balatonszéplak felső megállóhely felújítása után a dél-balatoni vasútvonalon 11, az észak-balatonin pedig 15 vasútállomás, illetve vasúti megállóhely újulhat meg hazai forrás és európai uniós támogatás igénybe vételével. A többi állomás és megállóhely esetében még zajlik a közbeszerzési eljárás.
Az állomásfelújítási programot már jelentős beruházások előzték meg, hiszen a dél-balatoni vonalon az infrastruktúra Lepsény és Balatonszentgyörgy között 2014–2018 között újult meg, az észak-balatoni vonal villamosítása pedig 2021-ben fejeződött be Szabadbattyán és Balatonfüred között 55 kilométeren.
A 26 állomás és megállóhely tervezett korszerűsítését követően a déli vonalon Balatonaligától Balatonszentgyörgyig a nagyobb forgalmú állomások és megállóhelyek, az északi vonalon pedig Polgárditól Aszófőig valamennyi állomás és megállóhely megújulhat.
A program célja, hogy az utasok kényelmesebb, korszerűbb, akadálymentes állomásokat vehessenek igénybe a Balaton partján. Ennek érdekében valósul meg a vasútállomások illetve megállóhelyek felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, vagy néhány helyszínen új, korszerű és könnyen fenntartható állomásépület létesül. Valamennyi állomás és megállóhely akadálymentesen lesz megközelíthető, új P+R parkolók és kerékpártárolók épülnek és korszerűbb lesz az utastájékoztatási rendszer is.
Ezek a balatoni vasútállomások újulnak meg
- Az észak-balatoni vasútvonalon Csopak vasúti megállóhelyen vadonatúj, 55 centiméter magas és 250 méter hosszú peron épül és a meglevő parkolók felújítása mellett további 11 új létesül. Megújulnak a kerékpártárolók is, 1500 négyzetméteren történik meg a környezetrendezés, új zöld- és gyalogosfelület kialakításával együtt.
- Ehhez hasonlóan épül át Balatonarács megállóhely is, az új magasperont itt is akadálymentesen lehet majd megközelíteni, kerékpártárolók létesülnek, megújul a megállóhely környezete és korszerűbb lesz az utastájékoztatás.
- Aszófő vasútállomáson az akadálymentesítés, a parkolási és kerékpártárolási feltételek, valamint az utastájékoztatás javítása mellett a beruházás részét képezi a meglevő állomásépület felújítása és belső átalakítása. Az állomás előtere 3100 négyzetméteren újul meg, a munka tartalmazza a gyalogosfelületek és a zöldfelületek rendezését.
- Az észak-balatoni vonal legforgalmasabb állomásán, Balatonfüreden három új magasperon épül, ezek 165, 231 és 250 méter hosszúak lesznek. A peronok jobb megközelíthetősége érdekében Balatonfüreden egy új aluljáró és három lift épül.
- A dél-balatoni vonalon található Balatonlelle vasúti megállóhelyen egy 245 négyzetméter alapterületű új felvételi épület létesül. A megállóhelyen egy külön várakozóhely lesz kialakítva mozgássérültek számára. Itt is megtörténik a környezet rendezése parkosítással, füvesítéssel, faültetéssel, emellett 600 négyzetméternyi térköves gyalogosfelület lesz kialakítva és tíz új pad szolgálja majd az utasok kényelmét.
- Balatonboglár vasútállomás meglévő állomásépületének külső és belső felújítása történik meg az energetikai rendszer korszerűsítésével együtt. A területrendezés részeként cserjéket, évelő növényeket és öt fát ültet a megbízott kivitelező, emellett egy új ivókutat vehet igénybe az utazóközönség.
- Bélatelep vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója részeként a helyi védelem alatt álló meglévő állomásépület belső átalakítása, energetikai korszerűsítése történik meg. Itt is lesz térkövezés, környezetrendezés és parkosítás, emellett egy K+R és egy mozgássérült-várakozóhely létesül.
