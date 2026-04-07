Nincs megállás: újabb vasútállomások újulnak meg a Balaton környékén

Rendkívüli

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
felújításBalatonvasútállomás

A balatoni vasútállomások felújítása érdekében indított közbeszerzési eljáráson hét állomás illetve megállóhely esetében történt eredményhirdetés a mai nap. A programban összesen 26 balatoni állomás épülete és közvetlen környezete újulhat meg, így az utasok kényelmesebb, korszerűbb és akadálymentes állomásokat vehetnek igénybe.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 18:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) folytatja a magyar tenger vasútállomásainak és megállóhelyeinek korszerűsítési programját. Összesen 26 balatoni vasútállomás felújítása érdekében hirdetett közbeszerzési eljárást a szakminisztérium, a mai nap hét eljárás zárult sikeresen – derül ki a tárca keddi közleményéből. Az ÉKM Aszófő, Balatonarács, Balatonfüred és Csopak (Észak-Balaton) illetve Balatonlelle, Balatonboglár és Bélatelep (Dél-Balaton) állomások és megállóhelyek felújítására kiírt pályázatok esetében hirdette ki a győztes ajánlattevőt. 

Folytatódik a balatoni vasútállomások felújítása (képünk illusztráció) (Forrás: Facebook/Építési és Közlekedési Minisztérium)

Velük a tervek szerint május közepén köthető meg a kivitelezői szerződés. Balatonfenyves állomás és Balatonszéplak felső megállóhely felújítása után a dél-balatoni vasútvonalon 11, az észak-balatonin pedig 15 vasútállomás, illetve vasúti megállóhely újulhat meg hazai forrás és európai uniós támogatás igénybe vételével. A többi állomás és megállóhely esetében még zajlik a közbeszerzési eljárás.

Az állomásfelújítási programot már jelentős beruházások előzték meg, hiszen a dél-balatoni vonalon az infrastruktúra Lepsény és Balatonszentgyörgy között 2014–2018 között újult meg, az észak-balatoni vonal villamosítása pedig 2021-ben fejeződött be Szabadbattyán és Balatonfüred között 55 kilométeren. 

A 26 állomás és megállóhely tervezett korszerűsítését követően a déli vonalon Balatonaligától Balatonszentgyörgyig a nagyobb forgalmú állomások és megállóhelyek, az északi vonalon pedig Polgárditól Aszófőig valamennyi állomás és megállóhely megújulhat.

A program célja, hogy az utasok kényelmesebb, korszerűbb, akadálymentes állomásokat vehessenek igénybe a Balaton partján. Ennek érdekében valósul meg a vasútállomások illetve megállóhelyek felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, vagy néhány helyszínen új, korszerű és könnyen fenntartható állomásépület létesül. Valamennyi állomás és megállóhely akadálymentesen lesz megközelíthető, új P+R parkolók és kerékpártárolók épülnek és korszerűbb lesz az utastájékoztatási rendszer is.

Ezek a balatoni vasútállomások újulnak meg

  • Az észak-balatoni vasútvonalon Csopak vasúti megállóhelyen vadonatúj, 55 centiméter magas és 250 méter hosszú peron épül és a meglevő parkolók felújítása mellett további 11 új létesül. Megújulnak a kerékpártárolók is, 1500 négyzetméteren történik meg a környezetrendezés, új zöld- és gyalogosfelület kialakításával együtt. 
  • Ehhez hasonlóan épül át Balatonarács megállóhely is, az új magasperont itt is akadálymentesen lehet majd megközelíteni, kerékpártárolók létesülnek, megújul a megállóhely környezete és korszerűbb lesz az utastájékoztatás. 
  • Aszófő vasútállomáson az akadálymentesítés, a parkolási és kerékpártárolási feltételek, valamint az utastájékoztatás javítása mellett a beruházás részét képezi a meglevő állomásépület felújítása és belső átalakítása. Az állomás előtere 3100 négyzetméteren újul meg, a munka tartalmazza a gyalogosfelületek és a zöldfelületek rendezését. 
  • Az észak-balatoni vonal legforgalmasabb állomásán, Balatonfüreden három új magasperon épül, ezek 165, 231 és 250 méter hosszúak lesznek. A peronok jobb megközelíthetősége érdekében Balatonfüreden egy új aluljáró és három lift épül.
  • A dél-balatoni vonalon található Balatonlelle vasúti megállóhelyen egy 245 négyzetméter alapterületű új felvételi épület létesül. A megállóhelyen egy külön várakozóhely lesz kialakítva mozgássérültek számára. Itt is megtörténik a környezet rendezése parkosítással, füvesítéssel, faültetéssel, emellett 600 négyzetméternyi térköves gyalogosfelület lesz kialakítva és tíz új pad szolgálja majd az utasok kényelmét. 
  • Balatonboglár vasútállomás meglévő állomásépületének külső és belső felújítása történik meg az energetikai rendszer korszerűsítésével együtt. A területrendezés részeként cserjéket, évelő növényeket és öt fát ültet a megbízott kivitelező, emellett egy új ivókutat vehet igénybe az utazóközönség. 
  • Bélatelep vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója részeként a helyi védelem alatt álló meglévő állomásépület belső átalakítása, energetikai korszerűsítése történik meg. Itt is lesz térkövezés, környezetrendezés és parkosítás, emellett egy K+R és egy mozgássérült-várakozóhely létesül.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
