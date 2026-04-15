Nem lassítanak az autósok: jelentős plusz a benzinkutakon

Az idei első negyedévben jelentősen nőtt az üzemanyagok iránti kereslet Magyarországon. A benzin- és dízelfogyasztás egyaránt kétszámjegyű bővülést mutatott, így összességében 11,3 százalékkal több üzemanyag fogyott, mint egy évvel korábban – derül ki a Magyar Ásványolaj Szövetség friss adataiból.

2026. 04. 15. 13:45
Az idei első három hónapban 8,1 százalékkal több motorbenzin és 13,3 százalékkal több gázolaj fogyott a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban; a teljes üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 11,3 százalékkal nőtt – közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) szerdán.

8,1 százalékkal több motorbenzin fogyott
A teljes fogyasztás 980 millió liter volt az év első negyedében, ezen belül 369 millió liter motorbenzint és 611 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján. A 95-ös motorbenzinből az autósok 302 millió litert tankoltak, ami éves összevetésben 6,3 százalékos növekedés, míg a prémium motorbenzinből az év első három hónapjában 67 millió liter fogyott, 17,2 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest.Gázolajból 548 millió litert adtak el idén január és március között, ez 11,5 százalékos növekedés. A prémium dízel fogyasztása meghaladta a 63 millió litert, ami éves szinten 31,9 százalékos növekedés.

A szövetség tájékoztatása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét és a gázolaj mintegy kétharmadát a MÁSZ tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek a 2025. december 31-i adatok szerint.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

