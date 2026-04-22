Élesedő verseny a CATL és a BYD között – tovább erősödik a kínai dominancia az akkumulátorgyártásban

A CATL olyan akkumulátort fejlesztett, amely akár 1500 kilométeres hatótávot is biztosíthat egy személygépkocsinak, miközben a szintén kínai BYD-vel versenyez a hatótávolság és a töltési sebesség terén. A CATL kiadott egy frissítést a Shenxing akkumulátorához is, amely hat és fél perc alatt képes tíz százalékról 98 százalékra feltölteni az akkumulátort – írja a Financial Times (FT). Emellett lényegesen gyorsabb, mint a BYD legújabb, múlt hónapban bemutatott Blade akkumulátorának kilenc perce, amely ez idő alatt tíz százalékról 97 százalékra töltötte fel az akkumulátort.

A CATL és a BYD gyors fejlődése tovább erősítheti Kína dominanciáját a szegmensben

A CATL és a BYD, amelyek együttesen a globális elektromosjárműakkumulátor-piac több mint felét teszik ki, dollármilliárdokat fektetnek kutatásba és fejlesztésbe, a cellakémiában és a gyártásban rejlő innovációkat célozva meg.

Az elektrokémia határai még messze vannak a kimerítéstől, és az anyagtudomány lehetőségeit még messze nem használtuk ki

– mondta Robin Zeng, a CATL milliárdos alapítója kedden Pekingben újságíróknak és befektetőknek.

A gyártócégek a reményüket fejezték ki, hogy technológiai fejlesztéseik segítenek majd eloszlatni a fogyasztók azon állandó aggodalmát, hogy az elektromos járművek akkumulátorainak töltése

túl sokáig tarthat,

hosszú utakon lemerülhetnek vagy

extrém melegben vagy hidegben nem működhetnek.

Az akkumulátorköltségek meredek csökkenése, valamint a CATL és a BYD gyors fejlődése tovább erősítheti Kína dominanciáját az elektromos járművek és az energiatároló rendszerek számára kulcsfontosságú ágazatban.

A CATL továbbá közölte azt is, hogy Kína-szerte százezer töltő- és csereállomás építését tervezi 2028 végéig, kínai autógyártók egy csoportjával együttműködve. A vállalat ígéretet tett a töltő- és csereállomások jobb integrálására is Kína elektromos rendszerébe.

A kínai cég az év végére megkezdi a nátrium-ion akkumulátorok tömeggyártását is, ami egy olyan új cellatechnológiára épül, amely segít csökkenteni a lítium-, kobalt- és nikkelalapú akkumulátoroktól való függőséget.

Az amerikai–kínai feszültségek és a kínai gazdaság állapotával kapcsolatos aggodalmak ellenére a CATL az elmúlt hetekben megújult befektetői érdeklődést váltott ki, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai megerősítették a tiszta energia hosszú távú fellendülésével kapcsolatos várakozásokat. A hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei több mint negyven százalékkal emelkedtek idén, az elmúlt 12 hónapban közel 140 százalékkal.