CATLakkumulátorgyártásBYD

Élesedő verseny a CATL és a BYD között – tovább erősödik a kínai dominancia az akkumulátorgyártásban

Bivalyerős – akár 1500 kilométeres hatótávot is lehetővé tevő – akkumulátort fejlesztett ki a CATL. Ezzel tovább fokozódik a verseny az iparágban vezető szerepet betöltő CATL és BYD között. A két kínai gyártó már így is több mint az ötven százalékát uralja a szegmensnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 5:30
BYD Atto 2 Forrás: BYD
A CATL olyan akkumulátort fejlesztett, amely akár 1500 kilométeres hatótávot is biztosíthat egy személygépkocsinak, miközben a szintén kínai BYD-vel versenyez a hatótávolság és a töltési sebesség terén. A CATL kiadott egy frissítést a Shenxing akkumulátorához is, amely hat és fél perc alatt képes tíz százalékról 98 százalékra feltölteni az akkumulátort – írja a Financial Times (FT). Emellett lényegesen gyorsabb, mint a BYD legújabb, múlt hónapban bemutatott Blade akkumulátorának kilenc perce, amely ez idő alatt tíz százalékról 97 százalékra töltötte fel az akkumulátort.

 

A CATL és a BYD gyors fejlődése tovább erősítheti Kína dominanciáját a szegmensben

A CATL és a BYD, amelyek együttesen a globális elektromosjárműakkumulátor-piac több mint felét teszik ki, dollármilliárdokat fektetnek kutatásba és fejlesztésbe, a cellakémiában és a gyártásban rejlő innovációkat célozva meg. 

Az elektrokémia határai még messze vannak a kimerítéstől, és az anyagtudomány lehetőségeit még messze nem használtuk ki

– mondta Robin Zeng, a CATL milliárdos alapítója kedden Pekingben újságíróknak és befektetőknek.

A gyártócégek a reményüket fejezték ki, hogy technológiai fejlesztéseik segítenek majd eloszlatni a fogyasztók azon állandó aggodalmát, hogy az elektromos járművek akkumulátorainak töltése 

  • túl sokáig tarthat, 
  • hosszú utakon lemerülhetnek vagy 
  • extrém melegben vagy hidegben nem működhetnek.

Az akkumulátorköltségek meredek csökkenése, valamint a CATL és a BYD gyors fejlődése tovább erősítheti Kína dominanciáját az elektromos járművek és az energiatároló rendszerek számára kulcsfontosságú ágazatban. 

A CATL továbbá közölte azt is, hogy Kína-szerte százezer töltő- és csereállomás építését tervezi 2028 végéig, kínai autógyártók egy csoportjával együttműködve. A vállalat ígéretet tett a töltő- és csereállomások jobb integrálására is Kína elektromos rendszerébe.

A kínai cég az év végére megkezdi a nátrium-ion akkumulátorok tömeggyártását is, ami egy olyan új cellatechnológiára épül, amely segít csökkenteni a lítium-, kobalt- és nikkelalapú akkumulátoroktól való függőséget.

Az amerikai–kínai feszültségek és a kínai gazdaság állapotával kapcsolatos aggodalmak ellenére a CATL az elmúlt hetekben megújult befektetői érdeklődést váltott ki, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai megerősítették a tiszta energia hosszú távú fellendülésével kapcsolatos várakozásokat. A hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei több mint negyven százalékkal emelkedtek idén, az elmúlt 12 hónapban közel 140 százalékkal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu