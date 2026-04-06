Ha jön a 45 napos tűzszünet, az mindent megváltoztat

Az Egyesült Államok és Irán közötti háborúban ellentmondásos jelzések érkeznek a tűzszünet lehetőségéről: miközben Donald Trump tárgyalásokról és közelgő megállapodásról beszél, Teherán határozottan tagadja ezt, és további eszkalációt helyez kilátásba. A feszültség középpontjában a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros áll, amelynek lezárása a globális gazdaságot is súlyosan érintheti.

Donald Trump amerikai elnök még adott 20 órát Iránnak./Fotó: AFP

A Világgazdaság cikke szerint a források szerint ugyan csekély az esélye annak, hogy a következő 48 órában részleges megállapodás szülessen, azonban ez az utolsó kísérlet és az egyetlen esély arra, hogy megakadályozzák a háború drámai eszkalációját, amely magában foglalná

az iráni civil infrastruktúra elleni tömeges csapásokat,

valamint az öbölmenti államok energia- és vízi létesítményei elleni válaszcsapásokat.



Donald Trump keményen kommunikál

Ha ez bekövetkezik, az lényegében azt jelentené, hogy elszabadul a pokol. Trump Iránnak adott tíz napos határideje hétfőn járt volna le. Vasárnap azonban az amerikai elnök 20 órával meghosszabbította a határidőt, és a Truth Social-en új időpontot jelölt meg: a keddet. Trump vasárnap az Axios-nak elmondta, hogy az USA „mélyreható tárgyalásokat” folytat Iránnal, és a keddi határidő lejárta előtt tető alá hozható a megállapodás - emeli ki a portál.

Jó esély van rá, de ha nem kötnek üzletet, mindent felrobbantok odalent– fogalmazott. Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy elpusztítja a lakosság számára létfontosságú infrastruktúrát, ha nem tud megállapodni a rezsimmel. Az ilyen támadások a perzsa állam szerint háborús bűnnek minősülhetnek, válaszul pedig Izrael és az öbölmenti államok infrastruktúrája elleni támadásokkal fenyegetett. Mindenesetre két forrás szerint a tömeges amerikai-izraeli bombázóhadjárat műveleti terve az iráni energetikai létesítmények ellen már készen áll, de hangsúlyozták: a határidő meghosszabbítása az utolsó esélyt hivatott megadni a megegyezésre.

Lesz-e tűzszünet, és mikor

A diplomáciai erőfeszítéseket ismerő források szerint a tárgyalások pakisztáni, egyiptomi és török közvetítőkön keresztül, valamint Trump megbízottja, Steve Witkoff és az iráni külügyminiszter, Abbas Araghchi között zajlanak. Egy amerikai tisztviselő szerint a Trump-adminisztráció az elmúlt napokban több javaslatot is tett Iránnak, de azokat az iráni tisztviselők eddig nem fogadták el. A közvetítők egy kétlépcsős megállapodásról tárgyalnak: