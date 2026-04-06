Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

olajválságiráni háborúDonald Trump

Ha jön a 45 napos tűzszünet, az mindent megváltoztat

Az Egyesült Államok, Irán és regionális közvetítők egy csoportja egy esetleges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, amely az iráni háború végleges lezárásához vezethet – állítja négy amerikai, izraeli és regionális forrás, akik ismerik a megbeszélések részleteit - számol be a Világgazdaság.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 8:56
A Hormuzi-szoros megnyitása nem tűr halasztást. Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok és Irán közötti háborúban ellentmondásos jelzések érkeznek a tűzszünet lehetőségéről: miközben Donald Trump tárgyalásokról és közelgő megállapodásról beszél, Teherán határozottan tagadja ezt, és további eszkalációt helyez kilátásba. A feszültség középpontjában a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros áll, amelynek lezárása a globális gazdaságot is súlyosan érintheti.   

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök még adott 20 órát Iránnak./Fotó: AFP

A Világgazdaság cikke szerint a források szerint ugyan csekély az esélye annak, hogy a következő 48 órában részleges megállapodás szülessen, azonban ez az utolsó kísérlet és az egyetlen esély arra, hogy megakadályozzák a háború drámai eszkalációját, amely magában foglalná

  • az iráni civil infrastruktúra elleni tömeges csapásokat,
  • valamint az öbölmenti államok energia- és vízi létesítményei elleni válaszcsapásokat.
     

Donald Trump keményen kommunikál

Ha ez bekövetkezik, az lényegében azt jelentené, hogy elszabadul a pokol. Trump Iránnak adott tíz napos határideje hétfőn járt volna le. Vasárnap azonban az amerikai elnök 20 órával meghosszabbította a határidőt, és a Truth Social-en új időpontot jelölt meg: a keddet. Trump vasárnap az Axios-nak elmondta, hogy az USA „mélyreható tárgyalásokat” folytat Iránnal, és a keddi határidő lejárta előtt tető alá hozható a megállapodás - emeli ki a portál.

Jó esély van rá, de ha nem kötnek üzletet, mindent felrobbantok odalent– fogalmazott. Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy elpusztítja a lakosság számára létfontosságú infrastruktúrát, ha nem tud megállapodni a rezsimmel. Az ilyen támadások a perzsa állam szerint háborús bűnnek minősülhetnek, válaszul pedig Izrael és az öbölmenti államok infrastruktúrája elleni támadásokkal fenyegetett. Mindenesetre két forrás szerint a tömeges amerikai-izraeli bombázóhadjárat műveleti terve az iráni energetikai létesítmények ellen már készen áll, de hangsúlyozták: a határidő meghosszabbítása az utolsó esélyt hivatott megadni a megegyezésre. 

 

Lesz-e tűzszünet, és mikor

A diplomáciai erőfeszítéseket ismerő források szerint a tárgyalások pakisztáni, egyiptomi és török közvetítőkön keresztül, valamint Trump megbízottja, Steve Witkoff és az iráni külügyminiszter, Abbas Araghchi között zajlanak. Egy amerikai tisztviselő szerint a Trump-adminisztráció az elmúlt napokban több javaslatot is tett Iránnak, de azokat az iráni tisztviselők eddig nem fogadták el. A közvetítők egy kétlépcsős megállapodásról tárgyalnak:

  • Első fázis: 45 napos tűzszünet, amely alatt tárgyalnának a háború végleges lezárásáról. Ez a tűzszünet meghosszabbítható, ha több időre lenne szükség.
  • Második fázis: megállapodás a háború befejezéséről.
    A közvetítők szerint a Hormuzi-szoros teljes újranyitása és az iráni dúsított urán sorsa (eltávolítása az országból vagy felhígítása) csak a végső megállapodás eredménye lehet. A közvetítők olyan bizalomépítő intézkedéseken dolgoznak, amelyeket Irán már az első fázisban megtehetne a Hormuzi-szoros és az uránkészlet kapcsán. Mivel ez a két legfőbb aduász Irán kezében, két forrás szerint sem fognak ezekről teljesen lemondani mindössze 45 napnyi tűzszünetért cserébe. A további részleteket itt olvashatja. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.