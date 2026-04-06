További félmilliárd forint hungarikumokra

Minden eddiginél szélesebb körben részesülhetnek támogatásban a nemzeti értékeink megőrzését szolgáló kezdeményezések. Az Agrárminisztérium további 500 millió forint többletforrást biztosít a hungarikum pályázatokhoz, így a teljes keret 1 milliárd 150 millió forintra emelkedett – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

2026. 04. 06. 10:24
Az Élő Hagyományunk Kösöntyű Találkozójához a néptáncbemutatókon túl kiállítások és koncertek, közös imádságok, valamint kézművesek, népművészek és kistermelők vására is kapcsolódik Fotó: Lakatos Péter
A tárcavezető hangsúlyozta: hungarikumaink és nemzeti értékeink közös kincseink, amelyek erősítik a nemzeti identitást, és hozzájárulnak hagyományaink továbbörökítéséhez. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évek munkájának köszönhetően már 100 hungarikumot, 164 kiemelkedő nemzeti értéket és több mint tizenháromezer nemzeti értéket tartunk nyilván. Nagy István kiemelte, hogy mindez nem valósulhatna meg a helyi közösségek elkötelezett munkája nélkül,  ezért különösen fontosak azok a pályázati lehetőségek, amelyek támogatják az értékmentő tevékenységeket. 2013 és 2025 között közel 9,2 milliárd forint támogatást ítéltek oda a hungarikum projektek megvalósítására, több mint háromezer - hatszáz kedvezményezett munkáját segítve.

hungarikum, Tiszaörvény, 2017. április 7.Tiszai halászlé készül a halászlé hungarikummá nyilvánítása alkalmából szervezett rendezvényen a Tiszafüredhez tartozó Tiszaörvényen 2017. április 7-én. A Hungarikum Bizottság március 21-én a hungarikumok sorába emelte az Egri Bikavért, a Kodály-módszert, a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat, valamint a tiszai halászlét.MTI Fotó: Czeglédi Zsolt
A hungarikumok támogatása közvetve a turizmust is erősíti/ Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Az agrárminiszter ismertette: az idei felhívás iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, összesen 573 pályázat érkezett, közel 1,9 milliárd forint támogatási igénnyel. A nagy érdeklődésre tekintettel az Agrárminisztérium további 500 millió forint többletforrást biztosított, így a támogatási keret 650 millió forintról 1 milliárd 150 millió forintra emelkedett  –  jelentette be Nagy István. A forrásbővítésnek köszönhetően jelentősen nő a támogatott projektek száma: 

több mint száz további pályázat részesülhet támogatásban.

 Civil szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek és külhoni magyar közösségek egyaránt lehetőséget kapnak arra, hogy hozzájáruljanak értékeink megőrzéséhez és népszerűsítéséhez.

Nagy István rámutatott: a támogatások révén megvalósuló rendezvények, kiadványok és közösségi programok nemcsak a nemzeti összetartozást erősítik, hanem a turizmus fejlődéséhez és a helyi gazdaság élénkítéséhez is hozzájárulnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hungarikum mozgalom ereje a közösségekben rejlik, és a mostani döntés is azt szolgálja, hogy ezek a kezdeményezések tovább gazdagítsák közös értékeinket, valamint erősítsék a magyarság összetartozását határokon innen és túl.

A döntési lista itt érhető el.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Itália alkonya

SPORTSZERŰEN – Az olasz futball bizonyos értelemben példát vehetne a magyarról.

