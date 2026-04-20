Igényes, ingyenes kiadvánnyal jelentkezett a NAK: örülhetnek a hobbi- és profi kertészkedők

A tavaszi szezon indulásával a palánták lassan a végleges helyükre kerülnek, a gyümölcsfák metszése befejeződik, a kertek pedig újra élettel telnek meg. Hazánkban komoly hagyománya van a ház körüli zöldségtermesztésnek, a falusi porták elengedhetetlen része volt a családot friss élelmiszerrel ellátó konyhakert. A múlt század közepén kialakított városkörnyéki zártkertek egy időre veszítettek jelentőségükből és sok terület elhanyagolttá vált. Az utóbbi években elindult visszarendeződés nyomán ismét megnőtt a kereslet az olyan parcellák iránt, amelyeken kertészkedni lehet. Ezzel párhuzamosan megjelentek a kis helyen is hatékony termelést biztosító új formák, mint a magaságyások vagy a balkonkertek. A klímaváltozás okozta kiszámíthatatlan időjárás, az egyre szigorodó jogszabályi környezet és az új kórokozók felbukkanása miatt a biztonságos termesztés napjainkban már jóval több agrotechnikai ismeretet igényel.

Az elmúlt években újra divatba jött a hobbikertészkedés, a NAK pedig ezeket a lelkes amatőröket igyekszik segíteni. Fotó: Halfpoint Images/Moment RF

Segítség bárkinek, aki kertészkedésbe fog

Ezt a gyakorlati tudást nyújtja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara friss kiadványa. A Dísznövények és zöldségfélék növényvédelme című (a linkre kattintva ingyenesen letölthető) digitális füzet a kistermelők, őstermelők és a hobbikertészek számára készült.

Az anyag mellőzi a feleslegesen bonyolult szakmai zsargont, ehelyett képekkel és ábrákkal illusztrálva ad a mindennapokban azonnal alkalmazható segítséget.

A szakmai anyag végigveszi a legfontosabb aktuális teendőket, felhívja a figyelmet a gyakori problémákra, és konkrét megoldásokat kínál a minőségi termények előállításához.

Vegyszermentes megközelítés

Az útmutató kiemelt figyelmet fordít az integrált növényvédelemre, amelyben a hangsúly a megelőzésen van. A kártevők elszaporodása ellenálló növényállomány kialakításával, tudatos termesztési gyakorlattal és okszerű tápanyag-utánpótlással nagy eséllyel elkerülhető. Ha a kártevők mégis felütik a fejüket, a kémiai alapú vegyszeres kezelés csak a legvégső esetben indokolt.

A kiskertek komoly előnye, hogy a rovarok egy része egyszerű mechanikai módszerekkel, kézzel is eltávolítható. Ez a folyamat több időt vesz igénybe, cserébe teljesen biztonságos. A megfelelő időben történő beavatkozást a pontos növényvédelmi előrejelzések segítik. Zárt termesztőberendezésekben egyre elterjedtebb a biológiai védekezés, például a különféle hasznos élő szervezetek bevetése. Ennek szakszerű alkalmazása nagy odafigyelést és precizitást kíván a termelőtől.