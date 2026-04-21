Átalakuló ingatlanpiac – a külföldi érdeklődők sem a legdrágább lakásokat keresik már

A választásokat követő héten a korábbi trendeknek megfelelően összességében csökkent az eladó lakásokra és házakra érkező külföldi telefonos érdeklődések száma. Ugyanakkor vannak olyan európai és tengerentúli országok is, melyekből növekedett az érdeklődés a hazai eladó lakások iránt.

Nem a luxuslakásokat keresik a külföldiek, illetve a hazatérők. Fotó: Ladóczki Balázs

Elsősorban nem luxuslakásokat keresnek a külföldi érdeklődők

Továbbra is Ausztriából, Németországból és az Egyesült Királyságból érkeznek a legnagyobb számban telefonos érdeklődések a hazai lakások és házak iránt, mivel a nem magyarországi megkeresések majdnem 50 százaléka ezekhez az országokhoz köthető. A választások utáni héten viszont közülük is kiemelkedik az Egyesült Királyság, ahonnan havi összevetésben 17 százalékkal ugrottak meg az érdeklődések, viszont hét százalékkal elmaradnak az egy évvel ezelőtti keresleti szinttől.

– Az idei évben hetente három-négyezer külföldről érkező telefonos érdeklődést mértünk az Ingatlan.com-on meghirdetett eladó lakások és házak iránt, de a választások után bizonyos országokból érezhetően felélénkült a kereslet. Ez annak a fényében érdekes, hogy a külföldiek érdeklődése éves összevetésben alapvetően csökkenő tendenciát mutat – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, hogy az érdeklődések közül nem lehet pontosan elkülöníteni a külföldi befektetési célú vásárlókét, valamint a hazaköltözést fontolgató magyarokét, de utóbbiak pártállástól függetlenül minden kormány számára kiemelten fontosak.

A külföldről hazaköltöző magyarok ugyanis hozzájárulhatnak a munkaerőhiány kezeléséhez, hazai jelenlétük pedig erősítheti a gazdasági növekedést is. Az adatokat ismertetve az Ingatlan.com szakértője közölte: „A választások utáni héten különösen Svájcból érkező lakáspiaci kereslet havi összevetésben több mint 25 százalékkal nőtt, éves szinten több mint 43 százalékos javulásnak felel meg. Emellett az Egyesült Államokból érkező érdeklődéseknél az előző héthez képest 37 százalékos bővülést történt, éves összevetésben pedig másfélszeresére nőtt a kereslet. Spanyolország és Izrael szintén látványos bővülést mutatott havi szinten. A kisebb keresleti volumennel rendelkező országok közül

Görögországból,

Ciprusról és

Finnországból

indult be intenzívebb érdeklődés a választásokat követő héten a magyarországi eladó lakások iránt.”