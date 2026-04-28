A jelenlegi piaci helyzetben Balogh László szerint azok az eladók kerülhetnek előnybe, akik pontosabban és reálisan árazzák be az ingatlanukat, és nem zárkóznak el attól, hogy a vevők aktívabban alkudoznak. A kereslet továbbra is jelen van, de az adatok alapján a gyors eladás már kevésbé magától értetődő, mint pár hónappal ezelőtt.
Új jelek a lakáspiacon – ez áll a háttérben
Érezhetően lassult az ingatlanpiac, amit az egyre hosszabb értékesítési idők és az erősödő alkupozíciók is jeleznek. Országosan 95 napra nőtt ugyanis az átlagos eladási idő a lakáspiacon a tavalyi 84 napról, Budapesten pedig 45 napról 75 napra ugrott, miközben a vevők már 3,4–5,5 százalékkal is lejjebb tudják alkudni az árakat.
Már a külföldiek sem azt keresik, mint eddig.
Átalakuló ingatlanpiac – a külföldi érdeklődők sem a legdrágább lakásokat keresik már
A választások utáni héten összességében csökkent a külföldről érkező kereslet a magyarországi lakóingatlanok iránt, de több országból kifejezetten élénkült az érdeklődések száma – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből. Továbbra is Ausztriából, Németországból és az Egyesült Királyságból érdeklődnek a legtöbben a hazai eladó lakások iránt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
