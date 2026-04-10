Minőségi fordulat előtt a magyar turizmus – a béke és a biztonság a legnagyobb versenyelőny

Főként az látható, hogy tartós növekedési pályára állt a magyar turizmus. A január–februári adatok szerint minden mutató tovább nőtt a tavalyi rekordévhez képest is. A fejlődés pedig jellemzően nem csak egyetlen úti célt vagy piacrészt érint. Budapest továbbra is erős húzóerő, miközben a vidéki térségek – például a Balaton és más régiók – is érdemben hozzájárulnak a bővüléshez. Az év elején a hazai turizmus húzta az ágazatot, a magyarok egyre szívesebben választják hazájukat a pihenéshez. Gondtalan belföldi pihenésüket a kormány a Szép-kártyával is hatékonyan támogatja, a költések összege a legfrissebb adatok szerint elérte a 34,5 milliárd forintot, 18 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit.

– A vendégéjszakák közel fele Budapesten realizálódik. Egészséges ez a koncentráció?

Inkább kézenfekvő. A főváros természetes belépési pont Magyarországra: ide érkezik légi úton a legtöbb külföldi turista, itt koncentrálódnak a kulturális nevezetességek, a légikapcsolatok, az üzleti és konferenciaturizmus meghatározó helyszínei. A főváros növekedésében még számottevő tartalék rejlik, főként a szállodai kapacitások bővítésében és az üzleti turizmusban. Különösen akkor, ha megvalósul egy nagy befogadóképességű, nemzetközi színvonalú kongresszusi központ vagy új, ikonikus látványosságok jönnek létre. A cél nem feltétlenül a vendégforgalom növelése, hanem a magasabb költésű célcsoportok megnyerése és a tartózkodási idő meghosszabbítása. A valódi kihívás pedig az, hogy a Budapestre érkező vendégeket tudatosan tovább tudjuk irányítani jól elérhető, világosan pozicionált vidéki térségekbe. E munka eredménye már jól látszik például a Balaton esetében, ahol a szezonon kívüli forgalom növekedése a hosszabb távú átalakulás egyértelmű jele. A tudatos fejlesztések és imázsépítés hatására a vendégek ma már valóban négy évszakos úti célként gondolnak a tóra.

– Mire lehet alapozni a turizmus minőségi fordulatát, hogyan javítanák Magyarország turisztikai pozícióit?

Hazánkban az utóbbi években szintet lépett a turizmus, a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programnak köszönhetően ugrásszerűen emelkedett a turisztikai termékek és szolgáltatások minősége, amihez kiváló ár-érték arány is társul. Szintén komoly versenyelőny, hogy biztonságos ország vagyunk. Ugyancsak nagyot léptünk a digitalizáció és a fenntarthatóság, valamint hazánk elérhetőségének javítása terén. Utóbbi érdekében stratégiai jelentőségű fejlesztések indultak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren: a Terminal+ projekt történelmi előrelépést hoz a magyar turizmusnak. A közel egymilliárd eurós beruházás egy modern, fenntartható és világszínvonalú légiközlekedési központ alapjait teremti meg, amely az évtized végére akár évi 25 millió utas fogadására is alkalmassá válhat.

Ez nem pusztán infrastrukturális bővítés, hanem versenyképességi kérdés: erősebb nemzetközi kapcsolódást, jobb elérhetőséget és új üzleti lehetőségeket jelent az egész ágazatnak.

Jelentős fejlesztési lehetőség a reptéri vasút kiépítése is, amellyel a belvárosból akár 20 perc alatt is elérhetővé válik a Ferihegyi repülőtér. Mindez hozzájárul ahhoz a stratégiai célunkhoz, hogy 2030-ra Budapest Közép-Európa vezető turisztikai célpontjává váljon. A főváros repterének fejlesztése a hivatásturisztikai piacon is tovább javíthatja hazánk pozícióit. Ezért is fontos a két transzatlanti – a philadelphiai és a torontói – járat visszatérése Ferihegyre. A vidéki repülőtéri hálózat is fejlődik: a Hévíz–Balaton Airport beruházásának első üteme lezárult, új lehetőségeket nyitva az egész térség számára, Debrecen légikikötője pedig új járatokkal szolgálja a térség gazdaságát és turizmusát.