Minőségi fordulat előtt a magyar turizmus – a béke és a biztonság a legnagyobb versenyelőny

A következő időszak kulcskérdése már nem a volumen további emelése, hanem a magasabb hozzáadott értékű, fenntartható és kiegyensúlyozott teljesítmény megteremtése; ebben a fejlesztési lehetőségek és finanszírozási eszközök szerepe is felértékelődik – véli Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, aki a sikerek és tervek mellett az új, geopolitikai helyzetből fakadó kihívásokról is szót ejtett. Arról is kérdeztük, hogyan alapozzák meg az elkövetkező évek minőségi fordulatát.
– Hogyan látja, mérföldkövet vagy fordulópontot jelez, hogy tavaly ismét történelmi eredmény ért el az ágazat?
Mindkettő állítás igaz.
Tavaly újabb csúcsot döntött a turizmus: átlépte a 20 milliós vendégforgalmat, amellyel öt évvel korábban teljesítette a 2030-ra kitűzött stratégiai célszámot.
A kép a nemzetközi tükörbe tekintve is hízelgő: az Eurostat adatai alapján a magyar vendégforgalom az unió átlagát közel két és félszeresen meghaladó ütemben bővült a kereskedelmi szálláshelyeken, és versenytársainkhoz mérten is erős teljesítményt mutatott. Magyarország külföldi vendégszám bővülésének mértéke közel kétszeresen haladja meg a sokszor irigyelt Ausztriáét, több mint ötszöröse Horvátországénak, és jelentősen magasabb, mint Csehországé. Több vendéget Budapest ‒ a jelenlegi kapacitások mellett, különös tekintettel a fenntarthatósági szempontokra – már nehezen tudna fogadni, ugyanakkor a magyar vidékben jelentős növekedési tartalékok rejlenek. Az előttünk álló éveknek ezzel együtt a mennyiségiről a minőségi szemléletre való átállásról kell szólnia. A hangsúlyt a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokra, a tudatosabb, tehát többet költő utazók megnyerésére, a fenntartható működésre és az élményorientált utazást támogató termékek erősítésére helyezzük. Mindezt adatvezérelt irányítással és marketinggel, hatékony fejlesztéspolitikával támogatjuk, amely pontosabban célozhatóvá teszi a kínálatot és mérhetővé a teljesítményt.
– Mit jeleznek a legfrissebb idei turisztikai forgalmi-bevételi adatok?
