Milliárdos támogatás érkezik tanyafejlesztésre, megkezdődött a pályázatok elbírálása

Megkezdődött a tavaly meghirdetett tanyafejlesztési pályázatok elbírálása, első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban.

2026. 04. 07. 8:45
Illusztráció Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter
Az agrártárca kiemelt figyelmet fordít a tanyasi életforma fennmaradására, a tanyasi identitás megőrzésére és a vidéki infrastruktúra fejlesztésére. Ezért hirdette meg a tavalyi évben, az új agrártámogatási ciklusban is a tanyák infrastrukturális fejlesztésére szolgáló 15 milliárd forint keretösszegű felhívást. A pályázatok elbírálása megkezdődött, aminek nyomán első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban, összesen közel egymilliárd forint értékben – jelentette be Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.

A tanyák infrastruktúráját segít megújítani a tizenötmilliárd forint keretösszegű támogatás. Fotó: Szabad Föd/Kállai Márton

A tárcavezető kiemelte, hogy döntés született ennek a pályázati lehetőségnek a meghosszabbításáról is, így az eredetileg április 1-jéig tervezett benyújtási határidő módosul, szeptember 3-tól ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására. Így azok a tanyasi lakosok is élhetnek a fejlesztési lehetőséggel, akik eddig nem pályáztak. A tanyafejlesztési program már közel másfél évtizede szerepel a szaktárca támogatási intézkedései között.

Kezdetben teljes mértékben nemzeti forrásból, majd uniós agrártámogatási keretek között, először a vidékfejlesztési programmal, most pedig a jelenlegi közös agrárpolitika stratégia által támogatja a tanyák infrastrukturális megújítását és gazdálkodásuk fejlesztését. A korábbi támogatási ciklus során több mint négyezer tanya alap-infrastruktúrájának kiépítése valósult meg, összesen több mint 16 milliárd forint értékben – tette hozzá Nagy István.

A mostani felhívásban a támogatható tevékenységek között szerepel az ivóvízellátás, a megbízható villamosenergia-ellátás, és a hatékony egyedi szennyvízkezelés kialakítása, akár 25 millió forint támogatási összegig. Az intézkedés ezzel a vidéki térségek lakosságmegtartó képességének erősítéséhez is hozzájárul. A támogatott kérelmek köre a következő hetekben tovább bővül, mivel azok feldolgozása és a döntéshozatal is folyamatos – tájékoztatott a miniszter.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

