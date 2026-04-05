Döntött az olajkartell: lesz több olaj – de csak papíron?

Az OPEC+ napi 206 ezer hordóval emelné a kitermelési kvótákat májustól, de a többlet a jelenlegi helyzetben nem jut el a piacra, mert a Hormuzi-szoros körüli háborús zavarok visszafogják az exportot. Az olajtermelő országok döntése így inkább jelzés a piacnak, miközben a kínálatból már most napi 12-15 millió hordó esik ki, ami tartósan magas olajárakat vetít előre – írja a Világgazdaság.

A kartell vasárnapi döntése tehát bővítést helyezett kilátásba, ami enyhíthetné a piaci feszültségeket. A valóság azonban jóval árnyaltabb: a döntés inkább politikai jelzés, mintsem tényleges megoldás a jelenlegi ellátási problémákra. A globális olajpiacot jelenleg nem elsősorban a kitermelési szint, hanem a szállítási útvonalak biztonsága határozza meg. Ahogy naponta halljuk, a Közel-Keleten kialakult konfliktusok komoly fennakadásokat okoznak az exportban. Hiába növelnék a termelést az érintett országok, a kitermelt olaj egy része egyszerűen nem jut el a piacokra.

A kieső mennyiség nagysága is jól mutatja a probléma súlyát: becslések szerint napi több millió hordó olaj hiányzik a globális kínálatból, ami azonnal felhajtja az árakat. Az olaj hordónkénti ára már most is magas, és a szakértők szerint könnyen tovább emelkedhet, ha a geopolitikai feszültségek tartósnak bizonyulnak. A piac tehát nem a jövőbeni kitermelési ígéretekre, hanem a jelenlegi ellátási realitásokra reagál.

A kiesés mértéke történelmi: becslések szerint napi 12-15 millió hordó, vagyis a globális kínálat akár 15 százaléka tűnt el a piacról néhány hét alatt.

Ez azonnal megjelent az árakban is: a kőolaj jegyzése hordónként közel 120 dollárra (kb. 43 ezer forint) emelkedett, és pénzintézeti előrejelzések szerint 150 dollár (kb. 54 ezer forint) fölé is ugorhat, ha a fennakadások május közepéig fennmaradnak.

Nincs gyorsan mozgósítható tartalék az OPEC+ termelőknél

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az OPEC+ kulcsszereplőinek sincs jelentős, gyorsan mozgósítható tartalékkapacitásuk. Bár egyes országok – például a Közel-Kelet nagy termelői – elméletileg képesek lennének növelni a kitermelést, ezt rövid távon technikai és logisztikai korlátok akadályozzák. Emellett a geopolitikai tényezők, köztük szankciók és regionális konfliktusok, szintén korlátozzák a kínálat bővítésének lehetőségeit. Mindezek fényében az OPEC+ döntése inkább a piac megnyugtatását szolgálja, mintsem valódi kínálati fordulatot hoz. A szervezet ezzel azt üzeni, hogy készen áll reagálni a helyzetre, ám a tényleges hatás attól függ, hogy a szállítási útvonalak stabilizálódnak-e. Amíg ez nem történik meg, a kitermelés növelése önmagában nem elegendő.