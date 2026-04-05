Döntött az olajkartell: lesz több olaj – de csak papíron?

Az olajpiac újabb fordulóponthoz érkezett. Miközben az OPEC+ a kitermelés növelését jelentette be, ugyanakkor ellátási zavarok fenyegetik a globális energiapiacot. A Közel-Keleten kialakult feszültségek, különösen a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárása, megkérdőjelezik, hogy a papíron növekvő kínálat valóban képes lesz-e eljutni a világpiacra – miközben az árak már most meredeken emelkednek.

2026. 04. 05. 16:32
Az OPEC+ napi 206 ezer hordóval emelné a kitermelési kvótákat májustól, de a többlet a jelenlegi helyzetben nem jut el a piacra, mert a Hormuzi-szoros körüli háborús zavarok visszafogják az exportot. Az olajtermelő országok döntése így inkább jelzés a piacnak, miközben a kínálatból már most napi 12-15 millió hordó esik ki, ami tartósan magas olajárakat vetít előre – írja a Világgazdaság. 

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) organization logo and miniature models of an oil derrick pump and oil barrels are pictured in this illustration photo taken in Kyiv on 14 August, 2021. (Photo by STR/NurPhoto) (Photo by NurPhoto via AFP)
Döntött az olajkartell, készen állnak többet termelni az OPEC+ országok   Fotó: STR/NurPhoto

 

A kartell vasárnapi döntése tehát bővítést helyezett kilátásba, ami enyhíthetné a piaci feszültségeket. A valóság azonban jóval árnyaltabb: a döntés inkább politikai jelzés, mintsem tényleges megoldás a jelenlegi ellátási problémákra. A globális olajpiacot jelenleg nem elsősorban a kitermelési szint, hanem a szállítási útvonalak biztonsága határozza meg. Ahogy naponta halljuk, a Közel-Keleten kialakult konfliktusok komoly fennakadásokat okoznak az exportban. Hiába növelnék a termelést az érintett országok, a kitermelt olaj egy része egyszerűen nem jut el a piacokra.

A kieső mennyiség nagysága is jól mutatja a probléma súlyát: becslések szerint napi több millió hordó olaj hiányzik a globális kínálatból, ami azonnal felhajtja az árakat. Az olaj hordónkénti ára már most is magas, és a szakértők szerint könnyen tovább emelkedhet, ha a geopolitikai feszültségek tartósnak bizonyulnak. A piac tehát nem a jövőbeni kitermelési ígéretekre, hanem a jelenlegi ellátási realitásokra reagál. 

A kiesés mértéke történelmi: becslések szerint napi 12-15 millió hordó, vagyis a globális kínálat akár 15 százaléka tűnt el a piacról néhány hét alatt.

Ez azonnal megjelent az árakban is: a kőolaj jegyzése hordónként közel 120 dollárra (kb. 43 ezer forint) emelkedett, és pénzintézeti előrejelzések szerint 150 dollár (kb. 54 ezer forint) fölé is ugorhat, ha a fennakadások május közepéig fennmaradnak.

Nincs gyorsan mozgósítható tartalék az OPEC+ termelőknél

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az OPEC+ kulcsszereplőinek sincs jelentős, gyorsan mozgósítható tartalékkapacitásuk. Bár egyes országok – például a Közel-Kelet nagy termelői – elméletileg képesek lennének növelni a kitermelést, ezt rövid távon technikai és logisztikai korlátok akadályozzák. Emellett a geopolitikai tényezők, köztük szankciók és regionális konfliktusok, szintén korlátozzák a kínálat bővítésének lehetőségeit. Mindezek fényében az OPEC+ döntése inkább a piac megnyugtatását szolgálja, mintsem valódi kínálati fordulatot hoz. A szervezet ezzel azt üzeni, hogy készen áll reagálni a helyzetre, ám a tényleges hatás attól függ, hogy a szállítási útvonalak stabilizálódnak-e. Amíg ez nem történik meg, a kitermelés növelése önmagában nem elegendő.

Mennyi üzemanyag-tartalék van Európában? 

Az Európai Unió üzemanyag-tartalékai körülbelül április 20-ra elfogyhatnak – állítja Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója, egyben az orosz elnök különmegbízottja. Brüsszel ugyanakkor saját számításokkal készül a lehetséges válságra. Az Európai Unió naponta körülbelül 10,5 millió hordó olajat fogyaszt, ami a globális kereslet mintegy 10 százalékát teszi ki. Ebből

  • Németország napi 2,3 millió, 
  • Franciaország 1,6 millió, 
  • Olaszország pedig 1,3 millió hordót használ el. 
  • Az uniós vészhelyzeti olajtartalékok jelenleg mintegy 100 millió hordót tesznek ki – emeli ki a portál. 

Ez a nettó import 90 napjára vagy a teljes fogyasztás nagyjából 61 napjára lenne elegendő. A nagyobb tagállamok saját készletei is jelentősek: Franciaország 120 millió, Németország 110 millió, Olaszország 76 millió hordót tárol. Március 11-én az International Energy Agency koordinált akciójában az EU országai összesen 91,7 millió hordót bocsátottak ki a nemzetközi tartalékokból.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

