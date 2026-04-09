Kétmilliárd forintos beruházást hajt végre egy magyar családi vállalkozás, világcégek állnak sorba a termékeikért

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Kókai Tömítéstechnikai Kft. beruházásának bejelentésén tudatta, hogy a magyar családi tulajdonban lévő vállalkozás kétmilliárd forintos fejlesztésének célja a termelési vertikum elmélyítése a termékdiverzifikáció érdekében, amihez a kormány 510 millió forint támogatást biztosít, így segítve elő hatvan új munkahely létrehozását. Beszédében kiemelte, hogy a Kókai Tömítéstechnikai Kft. garázscégből már Magyarországon egyedülálló technológiai bázissal rendelkező vállalattá vált, amelynek termékeit a világ 18 országában értékesítik, a vevői között például a Boschsal és a Continentallal.

Szijjártó Péter: a magyar fémipar termelési értéke tavaly egy új rekordot döntve elérte a 3500 milliárd forintot

Hangsúlyozta, hogy itt nem kizárólag termelés zajlik, hanem az ennél magasabb hozzáadott értékű tevékenységeknek, így az alapanyag fejlesztésének vagy a prototípusok tesztelésének is mindig van helye. Kifejtette, hogy a magyar fémipar termelési értéke tavaly egy új rekordot döntve elérte a 3500 milliárd forintot.

Arra is kitért, hogy az utóbbi évek során 27 milliárd forint értékben 18 beruházás valósult meg a tapolcai–ajkai választókerületben állami támogatással, kétezer munkahelyet teremtve. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely az új világrend kialakulását kíséri, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a rövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni minden háborúból és meg kell óvni az országot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.

„Azért is fontos, hogy ezen vállalásokat teljesíteni tudjuk, mert a rendkívül nehéz körülmények ellenére az elmúlt években Magyarországon számos gazdasági bravúrt végre tudtunk hajtani.

Akár az egymillió új munkahely,

akár Európa legalacsonyabb adói,

akár a rezsicsökkentés,

akár az idősek megbecsülése, a 13. havi és 14. havi nyugdíj,

akár a családtámogatások

mind-mind abba a kategóriába esnek, amelyek gazdasági bravúroknak minősülnek – sorolta.