ingatlanlakásokbudapestbalogh lászlóingatlan. comház

Továbbra sem mindegy, hol veszünk házat vagy lakást

Drágulás mellett rendeződött át a hazai ingatlanpiac, ahol a fővároson kívüli régiók immár látványosabb áremelkedést mutatnak a budapesti lakásszektornál. Nem mindegy ugyanakkor, hol szeretnénk vásárolni, illetve hogy lakást vagy házat keresünk, mert az ármozgás mértéke az ingatlan típusától is függ a lokáción kívül.

M. Orbán András
2026. 04. 19. 14:00
Illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Településtípusonként eltérően változott egy év alatt az egyes ingatlantípusok iránti kereslet és persze az áraik is. Az ingatlan.com lapunk megkeresésére küldött összesítőjéből kiderül, a tendencia hasonló a fővárosban és a megyei jogú városokban az ármozgás és a tranzakciók tekintetében is, szinte valamennyi ingatlantípust ideértve.

Változik az ingatlantípusok iránti kereslet
Fotó: Kurucz Árpád

Érdemes néhány adatot kiemelni és ezeket összevetni szintén az ingatlan.com által közölt számokkal. Balogh László vezető gazdasági szakértő hozzáfűzte, az összesített adatok esetében a főváros összes kerülete, lokációja szerepel, azaz nagy átlagot látunk, és hasonló igaz a megyei jogú városoknál is. Ráadásul az ármozgás, illetve a tendenciák meglehetősen hasonlóak.

Budapesten összességében éves összevetésben a házak árai valamelyest csökkentek – megjegyzendő, a házak négyzetméterára kisebb a lakásokénál, ám az alapterületük nagyobb. Ezzel szemben a lakások (valamennyi típust ideértve) jelentősen, közel negyven százalékkal drágultak egy év alatt.

A községekben (ez szintén országos átlag) enyhén csökkentek a házak árai, viszont a kép itt is árnyalt. Amíg a sorházi lakások olcsóbbak lettek, a vályogházak ára majdnem ugyanannyi százalékot emelkedett, mint amennyivel előbbi ingatlantípusé csökkent. Mivel vannak olyan települések, ahol csak házak vannak, a társasházi lakások árai nem is összevethetők.

Ha a megyeszékhelyeket nézzük, a lakások ugyanakkora arányban drágultak, mint a fővárosban, a nyaralók pedig tíz százalékkal kerülnek átlagosan többe. A házak ára a községekhez hasonló mértékben változott.

Az egyes ingatlantípusok ármozgása ismeretében érdemes nézni az összesítést is, amelyet szintén az ingatlan.com tett közzé a hétvégén. Eszerint márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése Magyarországon: az ingatlan.com lakásárindexe szerint országos szinten havi összevetésben 2 százalékkal nőttek az árak, ami érdemi élénkülést jelent a februári 0,8 százalékos ütemhez képest. A fővárosban pedig fordult a kocka: a februári minimális csökkenést 1,1 százalékos drágulás váltotta, Az éves adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a lakásdrágulás tempója a fővároson kívül erőteljesebb, mint Budapesten. Országosan az éves lakásár-emelkedés márciusban 15,8 százalék volt a februári 15,6 százalék után, Budapesten viszont a februári 14,6 százalékos éves ütem 13,7 százalékra mérséklődött. Régiók szerinti éves összevetésben a Dél-Alföldön 20,2 százalékos, Pest vármegyében 17,3 százalékos, Észak-Magyarországon pedig 16,3 százalékos drágulás látható, ami szintén azt jelzi, hogy a fővároson kívüli piacok több térségben is gyorsabb ütemet diktálnak.

Az ok meglehetősen kézenfekvő. A fővárosban jóval magasabb árszintről indul a piac, ezért ugyanakkora nominális drágulás százalékosan kisebb növekedést jelent, mint az olcsóbb térségekben. Másrészt a budapesti drágulást továbbra is fékezi az Otthon start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja is” – részletezte Balogh László. A szakértő szerint ezt alátámasztja, hogy a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára Budapesten április elején 1,43 millió forintot tett ki, ami 1,2 százalékos emelkedést jelent március elejéhez képest. A használt társasházi lakásoknál ugyanakkor az 1,5 millió forintos négyzetméterár hónapok óta stagnál, ezt a szintet ugyanis már tavaly november közepén elérte a piac. Budapesten kívül ezzel szemben az ingatlanok jellemzően jóval olcsóbbak, így az 1,5 millió forintos árplafon nem jelent érdemi korlátot a további drágulásnak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.