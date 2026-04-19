Továbbra sem mindegy, hol veszünk házat vagy lakást

Településtípusonként eltérően változott egy év alatt az egyes ingatlantípusok iránti kereslet és persze az áraik is. Az ingatlan.com lapunk megkeresésére küldött összesítőjéből kiderül, a tendencia hasonló a fővárosban és a megyei jogú városokban az ármozgás és a tranzakciók tekintetében is, szinte valamennyi ingatlantípust ideértve.

Változik az ingatlantípusok iránti kereslet

Érdemes néhány adatot kiemelni és ezeket összevetni szintén az ingatlan.com által közölt számokkal. Balogh László vezető gazdasági szakértő hozzáfűzte, az összesített adatok esetében a főváros összes kerülete, lokációja szerepel, azaz nagy átlagot látunk, és hasonló igaz a megyei jogú városoknál is. Ráadásul az ármozgás, illetve a tendenciák meglehetősen hasonlóak.

Budapesten összességében éves összevetésben a házak árai valamelyest csökkentek – megjegyzendő, a házak négyzetméterára kisebb a lakásokénál, ám az alapterületük nagyobb. Ezzel szemben a lakások (valamennyi típust ideértve) jelentősen, közel negyven százalékkal drágultak egy év alatt.

A községekben (ez szintén országos átlag) enyhén csökkentek a házak árai, viszont a kép itt is árnyalt. Amíg a sorházi lakások olcsóbbak lettek, a vályogházak ára majdnem ugyanannyi százalékot emelkedett, mint amennyivel előbbi ingatlantípusé csökkent. Mivel vannak olyan települések, ahol csak házak vannak, a társasházi lakások árai nem is összevethetők.

Ha a megyeszékhelyeket nézzük, a lakások ugyanakkora arányban drágultak, mint a fővárosban, a nyaralók pedig tíz százalékkal kerülnek átlagosan többe. A házak ára a községekhez hasonló mértékben változott.

Az egyes ingatlantípusok ármozgása ismeretében érdemes nézni az összesítést is, amelyet szintén az ingatlan.com tett közzé a hétvégén. Eszerint márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése Magyarországon: az ingatlan.com lakásárindexe szerint országos szinten havi összevetésben 2 százalékkal nőttek az árak, ami érdemi élénkülést jelent a februári 0,8 százalékos ütemhez képest. A fővárosban pedig fordult a kocka: a februári minimális csökkenést 1,1 százalékos drágulás váltotta, Az éves adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a lakásdrágulás tempója a fővároson kívül erőteljesebb, mint Budapesten. Országosan az éves lakásár-emelkedés márciusban 15,8 százalék volt a februári 15,6 százalék után, Budapesten viszont a februári 14,6 százalékos éves ütem 13,7 százalékra mérséklődött. Régiók szerinti éves összevetésben a Dél-Alföldön 20,2 százalékos, Pest vármegyében 17,3 százalékos, Észak-Magyarországon pedig 16,3 százalékos drágulás látható, ami szintén azt jelzi, hogy a fővároson kívüli piacok több térségben is gyorsabb ütemet diktálnak.