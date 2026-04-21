Körvonalazódó ársokk a benzinkutakon – ez hatalmas érvágás lesz minden autósnak

Az iráni konfliktus miatt az egy éve csökkenő hazai üzemanyagárak ismét felpattantak, bár a védett ár átmenetileg megállította az emelkedést. A GKI ennek nyomán készített átfogó elemzéséből kiderül, 2010 óta az üzemanyagok literenkénti ára a fogyasztói árindexnél valamivel alacsonyabb mértékben növekedett.

2026. 04. 21. 10:39
A magyar kormány a rezsicsökkentéssel és a védett üzemanyagárakkal próbálja megóvni a családokat Forrás: MTI
A történelmi mélypontra zuhanó üzemanyagtartalékok miatt azonban úgy tűnik, hogy előbb-utóbb ezúttal sem tudjuk a határon megállítani a piaci árak érvényesülését. A GKI ezért megvizsgálta, mekkora terhet jelenthet a hazai autósok számára az emelkedő üzemanyagár.  

üzemanyag, Budapest, 2026. március 10.Üzemanyagárakat jelző totemoszlop a Mol töltőállomásán a fővárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltől lépett életbe. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. MTI/Balogh Zoltán
Egy autó működési költségének java részét az üzemanyagra fordított pénz teszi ki
Az autó fenntartási költségének legnagyobb hányadát az üzemanyag ára képezi

Mivel egy autó működési költségének java részét az üzemanyagra fordított pénz teszi ki, az üzemanyagok árának alakulása fontos tényező az autótulajdonosok anyagi helyzetének változása szempontjából. Ehhez első lépésben azt érdemes megvizsgálni, hogy a többi fogyasztási cikkhez képest hogyan változott az üzemanyagok ára. Eredményeink szerint míg 

  • a benzin árindexe 2025-ben 76 százalékkal volt magasabb 2010-hez képest, 
  • a dízel ára pedig 88 százalékkal emelkedett, 

addig az infláció kumuláltan 93 százalékot tett ki − derül ki a kutatásból. Azaz 2010 óta az üzemanyagok literenkénti ára a fogyasztói árindexnél valamivel alacsonyabb mértékben növekedett.

A megfizethetőség szempontjából viszont kedvezőtlen adat, hogy az üzemanyagok súlya nőtt a fogyasztói kosárban. Míg 2010-ben 5,7 százalék volt, addig 2025-re 7,3 százalékra emelkedett a súlyuk, ami azt jelenti, hogy nagyobb szerepük van az infláció alakításában. Ezért amennyiben a jelenlegi iráni helyzethez hasonló külső sokkok hatására az üzemanyagárak is megugranának, akkor az erősebben visszavetné a háztartások anyagi helyzetét. 

A gyakori hazai szabálymódosítások és a forint árfolyam nagy ingadozásai miatt azonban az elmúlt években az olajárak és a hazai üzemanyagárak között gyenge volt a kapcsolat. A direkt kormányzati árszabályozások mellett viszont a dollár/forint keresztárfolyam és az adótartalom változása lényeges hatást gyakorolt az üzemanyagárakra.

Az átlag nettó keresetek alakulása alapján értékelve a folyamatokat, 2010-hez képest 2025-ig az üzemanyagok ára relatíve jóval kedvezőbbé vált. 2010-ben egy havi fizetés körülbelül 400 liter jármű-üzemanyagra volt elég. 2012-ben érte el a minimumot a mutató, amikor valamivel több, mint 330 literre volt csak elég egy havi kereset. Ezután 2021-ig növekedett a megfizethetőség, majd az üzemanyagárak megugrása (egy év alatt majdnem 80 forinttal) miatt csökkent a megvásárolható mennyiség. Ezt a relatív drágulást a kormányzat üzemanyagokra helyezett ársapkákkal próbálta kezelni, amelynek keretében 480 forintban maximálták az üzemanyagárakat 2021 végén és 2022-ben. Ezt a megoldást azonban súlyos üzemanyaghiány miatt kivezették, melyet követően bár megindult az árak emelkedése, de az átlagbérek akkori dinamikus növekedése miatt 2025-ig átlagosan 815 literre emelkedett az átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége. Tehát több, mint kétszer annyi üzemanyagot tudtunk vásárolni tavaly a fizetésünkből, mint 16 éve. 

A védett ár kivezetésével újra nagyobb terhet jelent majd az autó fenntartása

2026 márciusában Magyarország kormánya ismét bevezette az ársapkát, így ennek fenntartásáig – amit az újonnan megválasztott kormány is megígért – a bérek emelkedése miatt tovább javul az üzemanyagok megfizethetősége. Az új, rögzített árak eredményeként a rendszeres havi átlagkeresetből vásárolható mennyiség benzinből 886, dízelből 857 literre emelkedett.

A piaci árak érvényesülése esetén viszont évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe. Amennyiben jelenleg a piaci áron kellene megvenni az üzemanyagot, az átlagkeresetből megvehető mennyiség 765 liter benzinre vagy 677 liter dízelre csökkenne. Ezzel az elmúlt évek kedvező folyamatai helyett újra nagyobb terhet jelentene az autók fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

