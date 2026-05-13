bankMBH bankbanki mobilapplikáció

Már nem elég működni, élményt kell nyújtania egy mobilbanknak

Az elmúlt években látványosan megerősödött a mobilbankok szerepe, az alkalmazások mára a legtöbb ügyfél számára az elsődleges banki felületté váltak. A gyors, biztonságos és bármikor elérhető digitális bankolás nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem alapvető elvárás. Ennek szellemében újította most meg az egységes banki mobilapplikációját az MBH Bank, hogy az még inkább a felhasználók igényeihez igazodjon.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 13:30
Az MBH Bank továbbra is rendkívül stabil helyet foglal el a hazai bankok élmezőnyében Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megújul az MBH Bank App – gyorsabb, átláthatóbb és személyesebb élmény

Az MBH Bank ennek a szemléletnek megfelelően teljesen megújította mobilalkalmazását, a frissítés 2026 tavaszától fokozatosan vált elérhetővé az ügyfelek számára. Az új MBH Bank App letisztult, átdolgozott felületet kapott, amely egyszerűbb navigációt és gyorsabb funkcióelérést biztosít. A kialakítás célja az volt, hogy 

  • az alkalmazás egyaránt könnyen átlátható legyen a digitálisan magabiztos ügyfelek számára, 
  • miközben magabiztos használatot tegyen lehetővé azoknak is, akik most ismerkednek a mobilbankolással.

A személyre szabható főoldal révén minden ügyfél a számára legfontosabb funkciókat helyezheti előtérbe, jelentősen felgyorsítva a mindennapi ügyintézést. Az átutalási folyamat egyetlen, logikusan felépített képernyőre került, ami akár 40–60 százalékkal is lerövidítheti az ügyintézés idejét.

„A fejlesztéssel új funkciók is megjelentek az alkalmazásban – többek között a lakás-előtakarékosság és a csekkbefizetés –, amelyek tovább bővítik az egy helyen elérhető szolgáltatások körét. A biztonság továbbra is kiemelt szerepet kap: a biometrikus azonosítás, a valós idejű ingyenes értesítések és a 3D Secure védelem együttesen járulnak hozzá az ügyfelek biztonságos digitális bankolásához. Ezenfelül a teljes mobilalkalmazás átesett egy kódmegújításon is, ami a jövőbeni fejlesztések gyorsabb bevezetését szolgálja” 

– mondta Sudár Gábor, az MBH Bank digitális ügyfélmegoldások fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős ügyvezető igazgatója.

– A célunk egy olyan app fejlesztése, ami nemcsak szép, hanem valódi támogatást nyújt a mindennapokban. Ha az ügyfél gyorsabban el tudja intézni ügyeit, kevesebbet kell gondolkodnia és jobban átlátja a pénzügyeit, akkor elértük a célunkat. Az MBH Banknál így gondolkodunk a digitális bankolásról: fejlesztéseink középpontjában mindig az ügyfél áll – tette hozzá Léder Tamás, az MBH Bank digitális üzleti kompetenciák igazgatója.

A megújult MBH Bank App egy olyan fejlesztési folyamat eredménye, amelyben az ügyfelek mindennapi bankolási szokásai és visszajelzései fontos szerepet játszottak. Az MBH Bank törekvése, hogy az ügyfélélmény szempontjai következetesen érvényesüljenek a bank működésének egészében, és a megoldások a gyakorlatban is érezhető módon könnyítsék meg a bankolást.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.