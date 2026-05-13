Már nem elég működni, élményt kell nyújtania egy mobilbanknak

Megújul az MBH Bank App – gyorsabb, átláthatóbb és személyesebb élmény

Az MBH Bank ennek a szemléletnek megfelelően teljesen megújította mobilalkalmazását, a frissítés 2026 tavaszától fokozatosan vált elérhetővé az ügyfelek számára. Az új MBH Bank App letisztult, átdolgozott felületet kapott, amely egyszerűbb navigációt és gyorsabb funkcióelérést biztosít. A kialakítás célja az volt, hogy

az alkalmazás egyaránt könnyen átlátható legyen a digitálisan magabiztos ügyfelek számára,

miközben magabiztos használatot tegyen lehetővé azoknak is, akik most ismerkednek a mobilbankolással.

A személyre szabható főoldal révén minden ügyfél a számára legfontosabb funkciókat helyezheti előtérbe, jelentősen felgyorsítva a mindennapi ügyintézést. Az átutalási folyamat egyetlen, logikusan felépített képernyőre került, ami akár 40–60 százalékkal is lerövidítheti az ügyintézés idejét.

„A fejlesztéssel új funkciók is megjelentek az alkalmazásban – többek között a lakás-előtakarékosság és a csekkbefizetés –, amelyek tovább bővítik az egy helyen elérhető szolgáltatások körét. A biztonság továbbra is kiemelt szerepet kap: a biometrikus azonosítás, a valós idejű ingyenes értesítések és a 3D Secure védelem együttesen járulnak hozzá az ügyfelek biztonságos digitális bankolásához. Ezenfelül a teljes mobilalkalmazás átesett egy kódmegújításon is, ami a jövőbeni fejlesztések gyorsabb bevezetését szolgálja”

– mondta Sudár Gábor, az MBH Bank digitális ügyfélmegoldások fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős ügyvezető igazgatója.

– A célunk egy olyan app fejlesztése, ami nemcsak szép, hanem valódi támogatást nyújt a mindennapokban. Ha az ügyfél gyorsabban el tudja intézni ügyeit, kevesebbet kell gondolkodnia és jobban átlátja a pénzügyeit, akkor elértük a célunkat. Az MBH Banknál így gondolkodunk a digitális bankolásról: fejlesztéseink középpontjában mindig az ügyfél áll – tette hozzá Léder Tamás, az MBH Bank digitális üzleti kompetenciák igazgatója.